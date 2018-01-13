СМИ обвинили Трампа в сексуальной связи с порноактрисой

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о ее сексуальной связи с Трампом.
Сам Майкл Коэн опроверг появившуюся в СМИ информацию. По его словам, этим слухам уже несколько лет — они циркулируют с 2011-го.
Майкл Коэн: «Президент Трамп снова с негодованием отрицает возможность такой связи».
Примечательно, что и сама бывшая порноактриса выступила с опровержением. Ее письмо приводит Fox News.
Стефани Клиффорд: «Некоторые СМИ сообщают, что у меня были сексуальные и/или романтические отношения с Дональдом Трампом много-много лет назад. Я совершенно твердо заявляю, что это абсолютная ложь».
Экс-порнозвезда заверила, что ее общение с Трампом было ограничено лишь несколькими публичными мероприятиями. Она также опровергла, что получала деньги за молчание о их якобы существовавшей связи. При этом Клиффорд подчеркнула, что если бы у нее действительно были отношения с Трампом, то она написала бы об этом книгу.
Стефани Клиффорд: «Если бы у меня действительно были отношения с Дональдом Трампом, поверьте мне, вы читали бы об этом не в новостях, а в моей книге».
Издание The Wall Street Journal сообщало, что отношения между Трампом и Клиффорд якобы завязались через год после его женитьбы на Мелании в 2006 году. Газета пишет, что во время президентской кампании Трампа актриса, снимавшаяся в кино для взрослых, начала рассказывать об их связи, поэтому его юристы заключили с ней соглашение о конфиденциальности. Ранее эта же газета утверждала, что представители Трампа якобы заплатили модели Playboy Карен Макдугал 150 тысяч за молчание об отношениях с президентом.
Майкл Коэн: «Президент Трамп снова с негодованием отрицает возможность такой связи».
Примечательно, что и сама бывшая порноактриса выступила с опровержением. Ее письмо приводит Fox News.
Стефани Клиффорд: «Некоторые СМИ сообщают, что у меня были сексуальные и/или романтические отношения с Дональдом Трампом много-много лет назад. Я совершенно твердо заявляю, что это абсолютная ложь».
Экс-порнозвезда заверила, что ее общение с Трампом было ограничено лишь несколькими публичными мероприятиями. Она также опровергла, что получала деньги за молчание о их якобы существовавшей связи. При этом Клиффорд подчеркнула, что если бы у нее действительно были отношения с Трампом, то она написала бы об этом книгу.
Стефани Клиффорд: «Если бы у меня действительно были отношения с Дональдом Трампом, поверьте мне, вы читали бы об этом не в новостях, а в моей книге».
Издание The Wall Street Journal сообщало, что отношения между Трампом и Клиффорд якобы завязались через год после его женитьбы на Мелании в 2006 году. Газета пишет, что во время президентской кампании Трампа актриса, снимавшаяся в кино для взрослых, начала рассказывать об их связи, поэтому его юристы заключили с ней соглашение о конфиденциальности. Ранее эта же газета утверждала, что представители Трампа якобы заплатили модели Playboy Карен Макдугал 150 тысяч за молчание об отношениях с президентом.
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