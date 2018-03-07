СМИ: порноактриса подала в суд на Трампа

Звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа.
Разбираться в обстоятельствах запутанной истории предстоит Верховному суду Лос-Анджелеса. Бывшая порноактриса требует признать недействительным соглашение, которое обязывает ее скрывать интимную связь с нынешним главой Белого дома. На такой шаг женщина пошла из-за отсутствия подписи Трампа на документе, хотя она сама, ее адвокат и юрист президента сделали это, сообщает NBC.
В рамках соглашения о конфиденциальности Дэниэлс и Трамп не распространяются о своей интимной связи, которая якобы имела место в 2006 году. Тогда бизнесмен уже был женат на своей нынешней супруге Меланье. Звезда фильмов для взрослых якобы получила от юристов Трампа за молчание 130 тысяч долларов. Примечательно, что сама Стефани недавно опровергла слухи о ее связи с Трампом, уверяя, что если бы у них были отношения, то люди узнали бы об этом не из СМИ, а из ее книги.
В прессе ходят слухи о том, что из-за скандала с Дэниелс первая леди сильно обиделась на супруга. В последнее время Меланья дает много поводов для подобных пересудов: то отказывается на публике с мужем фотографироваться, то под руку не берет.
В рамках соглашения о конфиденциальности Дэниэлс и Трамп не распространяются о своей интимной связи, которая якобы имела место в 2006 году. Тогда бизнесмен уже был женат на своей нынешней супруге Меланье. Звезда фильмов для взрослых якобы получила от юристов Трампа за молчание 130 тысяч долларов. Примечательно, что сама Стефани недавно опровергла слухи о ее связи с Трампом, уверяя, что если бы у них были отношения, то люди узнали бы об этом не из СМИ, а из ее книги.
В прессе ходят слухи о том, что из-за скандала с Дэниелс первая леди сильно обиделась на супруга. В последнее время Меланья дает много поводов для подобных пересудов: то отказывается на публике с мужем фотографироваться, то под руку не берет.
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