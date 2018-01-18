«В одной позиции»: порноактриса рассказала о сексуальной связи с Трампом

Актриса фильмов для взрослых рассказала интимные подробности своей связи с Трампом. Интервью она дала еще в 2011 году, но опубликовано оно было только сейчас.
Откровения порноактрисы Стефани Клиффорд опубликовал журнал InTouch Weekly. Скандальное признание о связи с Трампом она сделала еще шесть лет назад. Издание разместило материал после того, как в СМИ появилась информация о том, что адвокат президента якобы заплатил Клиффорд за молчание о ее сексуальных отношениях с Трампом.
В интервью 2011 года порноактриса, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, заявила, что познакомилась с Трампом на турнире по гольфу для знаменитостей. Это произошло в 2006 году. После того как они вместе пропустили несколько стаканчиков, Трамп пригласил ее подняться в его номер. Стефани согласилась. Между тем Трамп в тот момент уже был женат на Мелании, а его сыну Бэррону было три месяца.
Стефани Клиффорд: «Секс с ним был как по учебнику. Ничего сумасшедшего. В одной позиции, то, что ты ожидаешь от человека его возраста».
Перед сексом порноактриса предупредила Трампа, чтобы он не вздумал предлагать ей деньги. Но в интервью она высказала мысль, что если бы он заплатил ей, то это была бы большая сумма. В конце их совместного вечера Трамп, как рассказала Стефани, попросил ее подписать для него диск с порнофильмом, где она снималась.
Стефани Клиффорд: «Как-то он сказал, что я напоминаю ему его дочь Иванку — такая же умная и красивая».
Их связь длилась около года. Они встречались в отелях и в Trump Tower. Их отношения закончились после того, как в 2007-м Трамп отказался снять Стефани в своем шоу. После этого она перестала с ним встречаться. Но он якобы продолжал ей звонить до 2010 года.
Сама Стефани недавно опровергала слухи о ее связи с Трампом, уверяя, что если бы у них были отношения, то люди узнали бы об этом не из СМИ, а из ее книги. В свою очередь адвокат Трампа отрицает, что платил Стефани за молчание об этих отношениях.
В интервью 2011 года порноактриса, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, заявила, что познакомилась с Трампом на турнире по гольфу для знаменитостей. Это произошло в 2006 году. После того как они вместе пропустили несколько стаканчиков, Трамп пригласил ее подняться в его номер. Стефани согласилась. Между тем Трамп в тот момент уже был женат на Мелании, а его сыну Бэррону было три месяца.
Стефани Клиффорд: «Секс с ним был как по учебнику. Ничего сумасшедшего. В одной позиции, то, что ты ожидаешь от человека его возраста».
Перед сексом порноактриса предупредила Трампа, чтобы он не вздумал предлагать ей деньги. Но в интервью она высказала мысль, что если бы он заплатил ей, то это была бы большая сумма. В конце их совместного вечера Трамп, как рассказала Стефани, попросил ее подписать для него диск с порнофильмом, где она снималась.
Стефани Клиффорд: «Как-то он сказал, что я напоминаю ему его дочь Иванку — такая же умная и красивая».
Их связь длилась около года. Они встречались в отелях и в Trump Tower. Их отношения закончились после того, как в 2007-м Трамп отказался снять Стефани в своем шоу. После этого она перестала с ним встречаться. Но он якобы продолжал ей звонить до 2010 года.
Сама Стефани недавно опровергала слухи о ее связи с Трампом, уверяя, что если бы у них были отношения, то люди узнали бы об этом не из СМИ, а из ее книги. В свою очередь адвокат Трампа отрицает, что платил Стефани за молчание об этих отношениях.
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