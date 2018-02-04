Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео

В Сети появилось видео, на котором первая леди США Меланья Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем.
Американский журналист Джордж Беннет, встречавший президентскую чету в аэропорту Палм-Бич во Флориде, запечатлел, как супруга Дональда Трампа проигнорировала протокол и стремительно прошествовала к автомобилю. Видео он разместил в Twitter.
Согласно традиции, Дональд и Меланья Трамп должны были после выхода из самолета ненадолго остановиться, чтобы журналисты успели сделать снимок. Однако, сойдя с трапа, первая леди, опустив голову, быстро прошла мимо журналистов и села в машину.
После секундной заминки Дональд Трамп в одиночестве помахал фотографам, после чего также пошел к автомобилю.
Напомним, что подобные неловкие ситуации между президентской четой происходили ранее во время визита в Рим, а также в ходе поездки в Израиль.
Согласно традиции, Дональд и Меланья Трамп должны были после выхода из самолета ненадолго остановиться, чтобы журналисты успели сделать снимок. Однако, сойдя с трапа, первая леди, опустив голову, быстро прошла мимо журналистов и села в машину.
После секундной заминки Дональд Трамп в одиночестве помахал фотографам, после чего также пошел к автомобилю.
Напомним, что подобные неловкие ситуации между президентской четой происходили ранее во время визита в Рим, а также в ходе поездки в Израиль.
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