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    Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео. США, Трамп Дональд, Трамп Меланья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео

    Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео

    Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео

    Меланья Трамп отказалась фотографироваться с мужем: видео
    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

      • В Сети появилось видео, на котором первая леди США Меланья Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем.

      Американский журналист Джордж Беннет, встречавший президентскую чету в аэропорту Палм-Бич во Флориде, запечатлел, как супруга Дональда Трампа проигнорировала протокол и стремительно прошествовала к автомобилю. Видео он разместил в Twitter.

      Согласно традиции, Дональд и Меланья Трамп должны были после выхода из самолета ненадолго остановиться, чтобы журналисты успели сделать снимок. Однако, сойдя с трапа, первая леди, опустив голову, быстро прошла мимо журналистов и села в машину.

      После секундной заминки Дональд Трамп в одиночестве помахал фотографам, после чего также пошел к автомобилю.

      Напомним, что подобные неловкие ситуации между президентской четой происходили ранее во время визита в Рим, а также в ходе поездки в Израиль.

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