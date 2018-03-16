Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
Онлайн на сайте
НТВ-Стиль
Онлайн на сайте
НТВ-Право
Онлайн на сайте
НТВ-Сериал
    •  

    СМИ: переспавшей с Трампом порноактрисе поступают угрозы

    комментировать

    СМИ: переспавшей с Трампом порноактрисе поступают угрозы

    СМИ: переспавшей с Трампом порноактрисе поступают угрозы

    Звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, получает угрозы, сообщил ее адвокат.

    Юрист положительно ответил на вопрос ведущей телеканала NBC о том, поступали ли в адрес Клиффорд, которая ранее рассказала об отношениях с Дональдом Трампом, угрозы физической расправы. Детали адвокат пообещал сообщить позднее.

    При этом он отметил, что к нему обратились еще шесть женщин с историями о действующем президенте США, похожими на историю Клиффорд.

    Ранее сообщалось, что отношения между порноактрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье в 2006 году. При этом сама Клиффорд опровергала эту информацию. Однако, по данным СМИ, во время президентской кампании юристы Трампа заключили с ней соглашение о конфиденциальности.

    А позднее стало известно, что порноактриса требует признать недействительным соглашение, которое обязывает ее скрывать интимную связь с нынешним главой Белого дома. Также она обратилась к Трампу с предложением вернуть 130 тыс. долларов.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru