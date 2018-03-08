Трамп выиграл суд у заявившей о связи с ним порноактрисы

Президент США Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, которая заявила что у них была связь. Об этом сообщила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома : «Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений (о связи с актрисой, — ред.) не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже».
Напомним, в январе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о ее сексуальной связи с Трампом. По информации издания, отношения между Трампом и Клиффорд якобы завязались через год после его женитьбы на Мелании в 2006 году. А во время президентской кампании Трампа актриса начала рассказывать об их связи, поэтому его юристы заключили с ней соглашение о конфиденциальности.
Клиффорд сначала опровергла эту информацию, но в минувшую среду стало известно, что актриса фильмов для взрослых обратилась в суд. Она подала иск, в котором заявляет, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно.
Напомним, в январе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о ее сексуальной связи с Трампом. По информации издания, отношения между Трампом и Клиффорд якобы завязались через год после его женитьбы на Мелании в 2006 году. А во время президентской кампании Трампа актриса начала рассказывать об их связи, поэтому его юристы заключили с ней соглашение о конфиденциальности.
Клиффорд сначала опровергла эту информацию, но в минувшую среду стало известно, что актриса фильмов для взрослых обратилась в суд. Она подала иск, в котором заявляет, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно.
Комментарии