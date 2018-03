Порноактриса готова вернуть Трампу деньги, якобы полученные за молчание

Бывшая стриптизерша и порноактриса Стефани Клиффорд заявила, что готова вернуть 130 тысяч долларов, которые она якобы ранее получила за молчание об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Письмо, направленное адвокатом Клиффорд юрисконсульту американского лидера Майклу Коэну, опубликовали американские СМИ, включая The New York Times В этом письме экс-порноактриса Стефани Клиффорд предлагает до 16 марта перевести на счет Трампа 130 тысяч долларов. И говорится, что после перевода этой суммы она «сможет открыто и свободно говорить о своих прошлых отношениях с президентом и о попытках заставить ее замолчать». А также «получит право публиковать все имеющиеся у нее текстовые сообщения, фотографии и/или видеозаписи, касающиеся президента США».В письме содержится заявление, что Клиффорд ждет ответа от юристов Трампа не позже полудня вторника. «Если ответ не будет получен, предложение будет аннулировано». При этом в письме не объясняется, намерена ли в таком случае Клиффорд считать себя связанной условиями соглашения о неразглашении информации.В январе газета The Wall Street Journal писала, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за умалчивание о ее сексуальной связи с Трампом в 2006 году, уже после женитьбы миллиардера на Мелании . Клиффорд рассказала о своей связи с Трампом во время избирательной кампании, и его юристы якобы заключили с ней соглашение о конфиденциальности.Клиффорд подала иск, заявляя, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. 8 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп выиграл суд , и что ни одно из утверждений о связи Клиффорд с Трампом не является правдой.