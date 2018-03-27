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    СМИ: порноактриса подала в суд на адвоката Трампа за клевету

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    СМИ: порноактриса подала в суд на адвоката Трампа за клевету

    СМИ: порноактриса подала в суд на адвоката Трампа за клевету

    Порноактриса Стефани Клиффорд подала в суд на адвоката Майкла Коэна, представляющего интересы президента США. Дэниелс утверждает, что правозащитник опорочил ее, намекнув, что она лгала о романе с Трампом.

    По информации агентства Reuters, фамилия Коэна была добавлена в качестве соответчика в иск, ранее поданный актрисой против самого Дональда Трампа.

    Майкл Авенатти, адвокат Стефани Клиффорд: «Коэн подразумевал, что мисс Клиффорд — лгунья, которой не следует верить, и что ее заявления об отношениях с Трампом являются неправдой».

    смотретьДетектор лжи подтвердил заявления порноактрисы о романе с Трампом
    Детектор лжи подтвердил заявления порноактрисы о романе с Трампом
    Ранее сообщалось, что Авенатти направил запрос к компании Trump Organization с требованием сохранить все документы, свидетельствующие о выплате актрисе 130 тысяч долларов за молчание об интрижке с будущим президентом США в 2006 году. Аналогичные запросы направлены в банки, проводившие операцию по зачислению денег на счета Клиффорд. Эти документы будут представлены в качестве доказательства в суде.

    Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что актриса прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что у нее была интимная связь с Трампом, когда тот уже был женат на Меланье. В Белом доме заявления Клиффорд упорно опровергают.

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