Юристы порноактрисы докажут в суде факт платы за молчание об интрижке с Трампом

Адвокаты бывшей порнозвезды Стефани Клиффорд направили официальный запрос банкам, принимавшим участие в переводе средство от представителей Дональда Трампа, с просьбой не удалять данные о транзакции, поскольку они станут доказательством в суде.
Как передает NBC News, адвокат бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд Майкл Авенатти направил запрос к компании Trump Organization с требованием сохранить все документы, свидетельствующие о выплате актрисе 130 тысяч долларов за молчание об интрижке с будущим президентом США Дональдом Трампом в 2006 году.
Аналогичные запросы юрист направил в два банка, Republic Bank и City National Bank, проводивших финансовую операцию по зачислению денег на счета порнодивы. Адвокат заявил, что эти данные должны будут быть представлены в качестве доказательств в суде. Авенатти также утверждает, что Trump Organization участвовала в транзакции и заключении соглашения о неразглашении информации.
Ранее стало известно, что Стефани Клиффорд прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом, когда тот уже был женат на Меланье. СМИ утверждали, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Порноактриса сначала отрицала свою связь с Трампом, но потом заявила, что заключенное соглашение недействительно и предложила вернуть деньги и публиковать все что ей вздумается, о ее романе с миллиардером. В Белом доме заявляют, что Трамп выиграл суд и что ни одно из утверждений о связи Клиффорд с Трампом не является правдой.
По информации СМИ, Клиффорд стала получать угрозы, а адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд иск в отношении бывшей порнозвезды, обвинив ее в нарушении договора о конфиденциальности.
Аналогичные запросы юрист направил в два банка, Republic Bank и City National Bank, проводивших финансовую операцию по зачислению денег на счета порнодивы. Адвокат заявил, что эти данные должны будут быть представлены в качестве доказательств в суде. Авенатти также утверждает, что Trump Organization участвовала в транзакции и заключении соглашения о неразглашении информации.
Ранее стало известно, что Стефани Клиффорд прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом, когда тот уже был женат на Меланье. СМИ утверждали, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Порноактриса сначала отрицала свою связь с Трампом, но потом заявила, что заключенное соглашение недействительно и предложила вернуть деньги и публиковать все что ей вздумается, о ее романе с миллиардером. В Белом доме заявляют, что Трамп выиграл суд и что ни одно из утверждений о связи Клиффорд с Трампом не является правдой.
По информации СМИ, Клиффорд стала получать угрозы, а адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд иск в отношении бывшей порнозвезды, обвинив ее в нарушении договора о конфиденциальности.
Комментарии