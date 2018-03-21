Детектор лжи подтвердил заявления порноактрисы о романе с Трампом

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд еще в 2011 году прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом.
Проверка проводилась по заказу журнала Life & Style, передает NBC News. Опрашивавший порноактрису полиграфолог Рон Слэй заявил, что она с вероятностью 99% не лгала, что состояла в интимной связи с Трампом, когда тот уже был женат на Меланье.
Напомним, американские таблоиды писали, что отношения между Клиффорд и Трампом завязались спустя год после его женитьбы в 2006 году. По информации СМИ, юристы американского лидера заключили с порноактрисой соглашение о конфиденциальности, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание.
Позже Клиффорд подала иск, заявляя, что заключенное ею соглашение недействительно. 8 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп выиграл суд, и что ни одно из утверждений о связи Клиффорд с Трампом не является правдой.
Однако после того, как история стала достоянием общественности, звезде фильма для взрослых начали поступать угрозы. Кроме того, по информации The Washington Post, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд иск в отношении Клиффорд, обвинив ее в разглашении информации.
Напомним, американские таблоиды писали, что отношения между Клиффорд и Трампом завязались спустя год после его женитьбы в 2006 году. По информации СМИ, юристы американского лидера заключили с порноактрисой соглашение о конфиденциальности, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание.
Позже Клиффорд подала иск, заявляя, что заключенное ею соглашение недействительно. 8 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп выиграл суд, и что ни одно из утверждений о связи Клиффорд с Трампом не является правдой.
Однако после того, как история стала достоянием общественности, звезде фильма для взрослых начали поступать угрозы. Кроме того, по информации The Washington Post, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд иск в отношении Клиффорд, обвинив ее в разглашении информации.
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