Адвокат Трампа поблагодарил ФБР за обыск своего офиса

Адвокат Трампа Майкл Коэн разошелся в оценках с президентом США по поводу обысков, которые сотрудники ФБР провели в офисе юриста.
Юрист президента США назвал профессиональной работу сотрудников ФБР, которые проводили обыск офиса Майкла Коэна.
Майкл Коэн, юрист: «Я не испытываю счастья от того, что мои резиденция и офис подверглись обыску. Однако должен сказать, что проводившие обыски и изъятия сотрудники ФБР вели себя очень профессионально, вежливо и уважительно. По окончании обысков я поблагодарил их . Я бы соврал вам, если бы сказал, что я не встревожен. Разве мне все это нужно? Нет».
Об этом Коэн заявил в интервью телеканалу CNN. Сам же президент США накануне назвал обыски в офисе своего юриста позорной ситуацией и «охотой на ведьм».
Напомним, ранее американские СМИ распространили информацию о том, что адвокат президента США находится под следствием по подозрению в банковских махинациях. Агенты ФБР провели обыски в офисе Коэна, изъяв гаджеты, содержащие его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс.
Майкл Коэн, юрист: «Я не испытываю счастья от того, что мои резиденция и офис подверглись обыску. Однако должен сказать, что проводившие обыски и изъятия сотрудники ФБР вели себя очень профессионально, вежливо и уважительно. По окончании обысков я поблагодарил их . Я бы соврал вам, если бы сказал, что я не встревожен. Разве мне все это нужно? Нет».
Об этом Коэн заявил в интервью телеканалу CNN. Сам же президент США накануне назвал обыски в офисе своего юриста позорной ситуацией и «охотой на ведьм».
Напомним, ранее американские СМИ распространили информацию о том, что адвокат президента США находится под следствием по подозрению в банковских махинациях. Агенты ФБР провели обыски в офисе Коэна, изъяв гаджеты, содержащие его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс.
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