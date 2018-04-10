Позор и охота на ведьм: Трамп прокомментировал обыски в офисе своего адвоката

Американские СМИ сообщают, что адвокат президента США находится под следствием по подозрению в банковских махинациях.
Дональд Трамп, президент США: «Я только что услышал, что они вломились в офис одного из моих личных адвокатов, хорошего человека. Это позорная ситуация. Это настоящая охота на ведьм. Я давно об этом говорю».
Газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, представляющего интересы личного юриста Трампа Майкла Коэна, сообщила о том, что агенты ФБР изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. В статье говорилось, что сотрудники ФБР изъяли налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, компьютер и телефон личного адвоката Трампа.
Издание The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что Майкл Коэн находится под следствием по подозрению в банковских махинациях, нарушениях финансирования избирательной кампании и мошенничестве с использованием электронных средств сообщения.
Напомним, звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд рассказывает об интрижке с Трампом, которая якобы у них была, когда Трамп уже год был женат на Меланье. Бывшая порно-актриса прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость своих слов. СМИ сообщали, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Адвокат Трампа Коэн подал в суд иск обвинив Клиффорд в нарушении договора о конфиденциальности. А порноактриса затеяла судебный процесс против Коэна, утверждая, что он опорочил бывшую порнозвезду, назвав ложью ее рассказ о о романе с Трампом. Президент США заявляет, что не в курсе истории с выплатой денег порноактрисе. Также в Белом доме все сообщения об интрижке Трампа с Клиффорд категорически отрицают.
Газета The New York Times со ссылкой на адвоката Стивена Райана, представляющего интересы личного юриста Трампа Майкла Коэна, сообщила о том, что агенты ФБР изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. В статье говорилось, что сотрудники ФБР изъяли налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, компьютер и телефон личного адвоката Трампа.
Издание The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что Майкл Коэн находится под следствием по подозрению в банковских махинациях, нарушениях финансирования избирательной кампании и мошенничестве с использованием электронных средств сообщения.
Напомним, звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд рассказывает об интрижке с Трампом, которая якобы у них была, когда Трамп уже год был женат на Меланье. Бывшая порно-актриса прошла проверку на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость своих слов. СМИ сообщали, что юристы Трампа заключили с Клиффорд соглашение, выплатив ей 130 тысяч долларов за молчание. Адвокат Трампа Коэн подал в суд иск обвинив Клиффорд в нарушении договора о конфиденциальности. А порноактриса затеяла судебный процесс против Коэна, утверждая, что он опорочил бывшую порнозвезду, назвав ложью ее рассказ о о романе с Трампом. Президент США заявляет, что не в курсе истории с выплатой денег порноактрисе. Также в Белом доме все сообщения об интрижке Трампа с Клиффорд категорически отрицают.
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