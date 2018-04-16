Мэй: Британия ударила по Сирии, «исходя из национальных интересов»

СМИ публикуют отрывки из речи Терезы Мэй, с которой она выступит в понедельник перед британским парламентом.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия. Мы не можем позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще».
В своей речи премьер-министр Соединенного Королевства утверждает, что нанесение ударов по Сирии «получило широкую международную поддержку», пишет РИА Новости. Также сообщается, что Мэй попросит спикера палаты общин провести экстренные дебаты по ситуации вокруг Сирии.
Тереза Мэй: «Мы сделали это потому, что были уверены в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка. В эти выходные я поговорила с рядом мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Италии Паоло Джентелони, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Малколма Тёрнбулла и главу Европейского совета Дональда Туска. Все они высказали поддержку действиям Британии, Франции и Америки».
Почти одновременно с тем, как СМИ распространили выдержки из речи Терезы Мэй, президент США Дональд Трамп направил письмо руководству Конгресса с чрезвычайно похожими заявлениями, о том, что он отдал приказ о нанесении удара по Сирии «для обеспечения национальных интересов США». Обращение Трампа было распространено пресс-службой Белого дома. В воскресенье президент США и премьер Великобритании провели беседу по телефону, в ходе которой обсудили ракетный удар по Сирии и признали, «что он был успешным».
В воскресенье вечером российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, не признающие, что нанесение ударов по территории суверенного государства противоречит всем нормам международного права. А накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана, подчеркнувшие, что действия США, Великобритании и Франции вредят перспективам политического регулирования в Сирии. Кроме того, до сих пор нет никаких подтверждений историям о том, что в сирийском городе Дума якобы было применено химоружие. США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии, не дожидаясь результатов расследования.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая часть ракет была сбита ПВО Сирии. Погибших нет, пострадали 3 человека.
В своей речи премьер-министр Соединенного Королевства утверждает, что нанесение ударов по Сирии «получило широкую международную поддержку», пишет РИА Новости. Также сообщается, что Мэй попросит спикера палаты общин провести экстренные дебаты по ситуации вокруг Сирии.
Тереза Мэй: «Мы сделали это потому, что были уверены в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка. В эти выходные я поговорила с рядом мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Италии Паоло Джентелони, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Малколма Тёрнбулла и главу Европейского совета Дональда Туска. Все они высказали поддержку действиям Британии, Франции и Америки».
Почти одновременно с тем, как СМИ распространили выдержки из речи Терезы Мэй, президент США Дональд Трамп направил письмо руководству Конгресса с чрезвычайно похожими заявлениями, о том, что он отдал приказ о нанесении удара по Сирии «для обеспечения национальных интересов США». Обращение Трампа было распространено пресс-службой Белого дома. В воскресенье президент США и премьер Великобритании провели беседу по телефону, в ходе которой обсудили ракетный удар по Сирии и признали, «что он был успешным».
В воскресенье вечером российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, не признающие, что нанесение ударов по территории суверенного государства противоречит всем нормам международного права. А накануне о незаконности нанесения ударов по Сирии говорили президенты России и Ирана, подчеркнувшие, что действия США, Великобритании и Франции вредят перспективам политического регулирования в Сирии. Кроме того, до сих пор нет никаких подтверждений историям о том, что в сирийском городе Дума якобы было применено химоружие. США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии, не дожидаясь результатов расследования.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая часть ракет была сбита ПВО Сирии. Погибших нет, пострадали 3 человека.
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