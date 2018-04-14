Трамп и Мэй обсудили «успешный» удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ракетный удар по Сирии. Как сообщили в
пресс-службе Белого дома, Трамп и Мэй согласились, что он был успешным.
Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп позвонил сегодня с премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Президент поблагодарил премьер-министра Мэй за ее поддержку в вопросе уничтожения в Сирии химического оружия. Президент и премьер-министр подтвердили, что недавние совместные авиаудары в Сирии в ответ на химическую атаку 7 апреля на осажденный анклав Думы были успешными и были необходимы для предотвращения их дальнейшего использования».
Американский лидер побеседовал сегодня также со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили удар по Сирии, назвав его необходимым.
Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром Асадом 7 апреля. Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ».
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американский лидер побеседовал сегодня также со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили удар по Сирии, назвав его необходимым.
Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром Асадом 7 апреля. Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ».
Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.
Путин осудил ракетный удар Запада по Сирии
Американские ракеты в небе над Сирией.Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.
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