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    Трамп и Мэй обсудили «успешный» удар по Сирии

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    • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas
    Трамп и Мэй обсудили «успешный» удар по Сирии

    Трамп и Мэй обсудили «успешный» удар по Сирии

    Трамп и Мэй обсудили «успешный» удар по Сирии
  • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas

    • Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ракетный удар по Сирии. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, Трамп и Мэй согласились, что он был успешным.

    Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп позвонил сегодня с премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Президент поблагодарил премьер-министра Мэй за ее поддержку в вопросе уничтожения в Сирии химического оружия. Президент и премьер-министр подтвердили, что недавние совместные авиаудары в Сирии в ответ на химическую атаку 7 апреля на осажденный анклав Думы были успешными и были необходимы для предотвращения их дальнейшего использования».

    Американский лидер побеседовал сегодня также со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили удар по Сирии, назвав его необходимым.

    Пресс-служба Белого дома: «Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром Асадом 7 апреля. Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ».

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    Напомним, в ночь на субботу американцы и их союзники выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты. Большая их часть была сбита сирийской ПВО. Жертв в результате ракетных ударов нет, пострадали три человека.

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    Американские ракеты в небе над Сирией.

    Опубликовано НТВ 14 апреля 2018 г.

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