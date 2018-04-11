Рубль отыграл часть потерянных позиций после заявления Пентагона о Сирии

Курс евро и доллара относительно рубля снизились до 76,8 и 62 рублей соответственно.
Рубль в среду вечером отыграл часть потерянных днем позиций. Курс американской валюты расчетами «завтра» снизился до 62 рублей. Курс евро составил 76,8 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Напомним, ранее сегодня курс евро преодолел отметку в 80 рублей. Курс доллара после заявления Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии днем составил более 65 рублей. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 12 апреля на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.
На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Ранее в среду президент США Дональд Трамп пригрозил применить в Сирии умные ракеты«В следующей записи Трамп назвал отношения США и России худшими в истории и призвал „остановить гонку вооружений“».
В Пентагоне отказались комментировать заявления Трампа, а глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что министерство все еще анализирует данные о предполагаемой химической атаке в Сирии, передает ТАСС.
Кроме того, росту курса рубля способствует подорожание нефти. В настоящее время цена на нефть марки Brent поднялась до 72,53 доллара за баррель — это близко к уровню 2014 года.
Напомним, ранее сегодня курс евро преодолел отметку в 80 рублей. Курс доллара после заявления Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии днем составил более 65 рублей. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 12 апреля на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.
На колебания курса рубля влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Ранее в среду президент США Дональд Трамп пригрозил применить в Сирии умные ракеты«В следующей записи Трамп назвал отношения США и России худшими в истории и призвал „остановить гонку вооружений“».
В Пентагоне отказались комментировать заявления Трампа, а глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что министерство все еще анализирует данные о предполагаемой химической атаке в Сирии, передает ТАСС.
Кроме того, росту курса рубля способствует подорожание нефти. В настоящее время цена на нефть марки Brent поднялась до 72,53 доллара за баррель — это близко к уровню 2014 года.
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