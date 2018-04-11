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    Официальный курс евро вырос почти на 3 рубля. валюта, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОфициальный курс евро вырос почти на 3 рубля

    Официальный курс евро вырос почти на 3 рубля

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    Официальный курс евро вырос почти на 3 рубля

    Официальный курс евро вырос почти на 3 рубля

      Банк России установил на 12 апреля официальный курс доллара на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.

      Таким образом, курс доллара увеличился на 1,6927 рубля, а евро — на 2,4317 рубля.

      Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки, до 70,9122 рубля.

      Отметим, что рубль падает в цене уже третий день подряд. Сегодня же доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 64 рубля. Евро же поднимался до 80 рублей.

      Как объясняют эксперты, евро растет сильнее, потому что санкции затронули прежде всего долларовые транзакции и многие компании решили отчасти перейти в европейскую валюту.

      Помимо санкций, на рубль также давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ближне-восточного конфликта. А потому эксперты считают, что курс стабилизируется, когда ситуация прояснится. Сейчас аналитики сходятся в том, что если дополнительного негатива не будет, то курс вернется к 60 рублям за доллар. Возможно, это произойдет уже в течение месяца.

      Падение на отечественных биржах прекратилось. Индекс Мосбиржи уверенно держится в плюсе, РТС теряет, но немного. Трейдеры отмечают, что эмоции на фондовом рынке сейчас поутихли, но пока говорить о том, тенденция ли это к росту или техническая коррекция — пока рано.

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