Официальный курс евро вырос почти на 3 рубля

Банк России установил на 12 апреля официальный курс доллара на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.
Таким образом, курс доллара увеличился на 1,6927 рубля, а евро — на 2,4317 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки, до 70,9122 рубля.
Отметим, что рубль падает в цене уже третий день подряд. Сегодня же доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 64 рубля. Евро же поднимался до 80 рублей.
Как объясняют эксперты, евро растет сильнее, потому что санкции затронули прежде всего долларовые транзакции и многие компании решили отчасти перейти в европейскую валюту.
Помимо санкций, на рубль также давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ближне-восточного конфликта. А потому эксперты считают, что курс стабилизируется, когда ситуация прояснится. Сейчас аналитики сходятся в том, что если дополнительного негатива не будет, то курс вернется к 60 рублям за доллар. Возможно, это произойдет уже в течение месяца.
Падение на отечественных биржах прекратилось. Индекс Мосбиржи уверенно держится в плюсе, РТС теряет, но немного. Трейдеры отмечают, что эмоции на фондовом рынке сейчас поутихли, но пока говорить о том, тенденция ли это к росту или техническая коррекция — пока рано.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки, до 70,9122 рубля.
Отметим, что рубль падает в цене уже третий день подряд. Сегодня же доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 64 рубля. Евро же поднимался до 80 рублей.
Как объясняют эксперты, евро растет сильнее, потому что санкции затронули прежде всего долларовые транзакции и многие компании решили отчасти перейти в европейскую валюту.
Помимо санкций, на рубль также давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ближне-восточного конфликта. А потому эксперты считают, что курс стабилизируется, когда ситуация прояснится. Сейчас аналитики сходятся в том, что если дополнительного негатива не будет, то курс вернется к 60 рублям за доллар. Возможно, это произойдет уже в течение месяца.
Падение на отечественных биржах прекратилось. Индекс Мосбиржи уверенно держится в плюсе, РТС теряет, но немного. Трейдеры отмечают, что эмоции на фондовом рынке сейчас поутихли, но пока говорить о том, тенденция ли это к росту или техническая коррекция — пока рано.
Комментарии