Евро официально вырос почти на 5 рублей

Центробанк существенно повысил курсы валют на среду, 11 апреля.
Официальный курс доллара увеличился сразу на 3 рублей 79 копеек — до 62 рублей 36 копеек.
Еще более серьезным ростом отметилась европейская валюта. Официальный курс евро вырос на 4 рубля 92 копейки — до 76 рублей 85 копеек.
Отметим, что рубль падает в цене уже второй день подряд. Накануне российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Сегодня же доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля. Евро же поднялся выше 78 рублей.
Так рынок отреагировал на решение США о расширении антироссийских санкций. Напомним, в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний.
Еще более серьезным ростом отметилась европейская валюта. Официальный курс евро вырос на 4 рубля 92 копейки — до 76 рублей 85 копеек.
Отметим, что рубль падает в цене уже второй день подряд. Накануне российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Сегодня же доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля. Евро же поднялся выше 78 рублей.
Так рынок отреагировал на решение США о расширении антироссийских санкций. Напомним, в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний.
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