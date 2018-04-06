США ввели санкции против крупнейших российских бизнесменов

Минфин США внес в черный список 38 россиян, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 15 российских структур.
В черный список включены Олег Дерипаска и его основные активы En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго», Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «СИБУРа» Кирилл Шамалов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Также в санкционный список включены компании ООО «Газпром бурение» и АО «ЭнПиВи Инжиниринг», связанные с Игорем Ротенбергом, ООО «Ладога Менеджмент», через которую Кирилл Шамалов владеет долей в «СИБУРе».
Все фигуранты черного списка ранее были включены в «кремлевский доклад». Отныне им запрещено заключать какие-либо сделки на территории США, все их американские активы будут заморожены.
В администрации США пояснили, что новые санкции касаются Украины, Сирии и кибератак, но прежде всего — «попыток России подорвать западную демократию». В Вашингтоне пояснили, что ограничительные меры — это ответ не на конкретные действия, а на «злонамеренную деятельность РФ».
При этом представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон оставляет дверь для диалога открытой, сохраняет каналы связи с Москвой по ключевым проблемам и «стремится к улучшению отношений».
Также в санкционный список включены компании ООО «Газпром бурение» и АО «ЭнПиВи Инжиниринг», связанные с Игорем Ротенбергом, ООО «Ладога Менеджмент», через которую Кирилл Шамалов владеет долей в «СИБУРе».
Все фигуранты черного списка ранее были включены в «кремлевский доклад». Отныне им запрещено заключать какие-либо сделки на территории США, все их американские активы будут заморожены.
В администрации США пояснили, что новые санкции касаются Украины, Сирии и кибератак, но прежде всего — «попыток России подорвать западную демократию». В Вашингтоне пояснили, что ограничительные меры — это ответ не на конкретные действия, а на «злонамеренную деятельность РФ».
При этом представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон оставляет дверь для диалога открытой, сохраняет каналы связи с Москвой по ключевым проблемам и «стремится к улучшению отношений».
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