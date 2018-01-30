В «кремлевский список» США вошли 210 крупных чиновников и бизнесменов

Минфин США опубликовал так называемый кремлевский список в рамках нового закона о санкциях. В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Автоматически
какие-либо санкции и ограничения против данных лиц не вводятся.
В список вошло руководство администрации президента РФ, включая пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова и главу администрации Антона Вайно, советники и помощники президента, члены правительства РФ, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, глава аппарата правительства Владислав Сурков, все вице-премьеры и министры, а также главы силовых ведомств — глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Юрий Чайка, глава Росгвардии Виктор Золотов.
В доклад попали также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, бизнес-омбудсмен Борис Титов и полномочные представители президента в федеральных округах.
Что касается бизнесменов, то в список включены те, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В их числе Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Михаил Прохоров, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Михаил Гуцериев, Владимир Потанин. В приложение к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.
В докладе также значатся имена главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Сбербанка» Германа Грефа, главы ВТБ Андрея Костина.
Отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом в Минфине США подчеркнули, что данный список не является санкционным и никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся. Нет и ограничений на совершение сделок с ними, кроме лиц и компаний, которые ранее попали под санкции США. В документе также подчеркивается, что включение в перечень не означает, что у правительства США есть какие-либо претензии к этим лицам и они соответствуют санкционным критериям. Задача Минфина — оценить последствия различных ограничительных мер в отношении фигурантов этого списка.
Ожидалось, что в понедельник американская администрация также представит новый пакет санкций против России. Однако во второй половине дня Госдепартамент заявил, что закон CAATSA сам по себе «служит средством сдерживания» и что «если закон работает, то введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться». Ведомство также обратило внимание на то, что новые ограничения, если и будут введены, коснутся не Москвы, а тех зарубежных организаций, которые ведут дела с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и разведслужбами.
В доклад попали также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, бизнес-омбудсмен Борис Титов и полномочные представители президента в федеральных округах.
Что касается бизнесменов, то в список включены те, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В их числе Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Михаил Прохоров, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Михаил Гуцериев, Владимир Потанин. В приложение к докладу, которое останется засекреченным, могут включаться лица с меньшим состоянием и не входящие в число высших должностных лиц.
В докладе также значатся имена главы «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Сбербанка» Германа Грефа, главы ВТБ Андрея Костина.
Отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более $2 млрд.
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). При этом в Минфине США подчеркнули, что данный список не является санкционным и никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся. Нет и ограничений на совершение сделок с ними, кроме лиц и компаний, которые ранее попали под санкции США. В документе также подчеркивается, что включение в перечень не означает, что у правительства США есть какие-либо претензии к этим лицам и они соответствуют санкционным критериям. Задача Минфина — оценить последствия различных ограничительных мер в отношении фигурантов этого списка.
Ожидалось, что в понедельник американская администрация также представит новый пакет санкций против России. Однако во второй половине дня Госдепартамент заявил, что закон CAATSA сам по себе «служит средством сдерживания» и что «если закон работает, то введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться». Ведомство также обратило внимание на то, что новые ограничения, если и будут введены, коснутся не Москвы, а тех зарубежных организаций, которые ведут дела с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и разведслужбами.
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