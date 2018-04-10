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    Доллар поднялся выше 63 рублей, евро — 78. валюта, доллар, евро, рубль, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДоллар поднялся выше 63 рублей, евро — 78

    Доллар поднялся выше 63 рублей, евро — 78

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    Доллар поднялся выше 63 рублей, евро — 78

    Доллар поднялся выше 63 рублей, евро — 78

      Доллар и евро продолжают увеличиваться в цене после расширения антироссийских санкций.

      Американская валюта дорожает на 2 рубля 89 копеек и уже поднялась выше 63 рублей. Так дорого доллар не стоил с 9 декабря 2016 года.

      Еще более активным ростом начал сегодняшний день евро. Европеец подорожал сразу на 3 рубля 72 копейки. Сейчас евро стоит 78 рубля 42 копеек, это максимум с 6 апреля 2016 года.

      Российская валюта падала и накануне, реагируя на решение США о новых антироссийских санкциях. На фоне падения котировок рубль несколько раз обновила годовые минимумы.

      Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».

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