Доллар и евро продолжают увеличиваться в цене после расширения антироссийских санкций.
Американская валюта дорожает на 2 рубля 89 копеек и уже поднялась выше 63 рублей. Так дорого доллар не стоил с 9 декабря 2016 года.
Еще более активным ростом начал сегодняшний день евро. Европеец подорожал сразу на 3 рубля 72 копейки. Сейчас евро стоит 78 рубля 42 копеек, это максимум с 6 апреля 2016 года.
Российская валюта падала и накануне, реагируя на решение США о новых антироссийских санкциях. На фоне падения котировок рубль несколько раз обновила годовые минимумы.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
Еще более активным ростом начал сегодняшний день евро. Европеец подорожал сразу на 3 рубля 72 копейки. Сейчас евро стоит 78 рубля 42 копеек, это максимум с 6 апреля 2016 года.
Российская валюта падала и накануне, реагируя на решение США о новых антироссийских санкциях. На фоне падения котировок рубль несколько раз обновила годовые минимумы.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
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