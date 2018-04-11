Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года

Доллар и евро продолжают повышаться в цене и завоевывают все новые позиции.
Американская валюта поднялась выше 64 рублей, евро протестировал круглый уровень в 80 рублей впервые с марта 2016 года.
На 10:05 по московскому времени доллар вырос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля. Курс евро на открытии вырос к рублю на 2,29 рубля, до 80,14 руб., следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти с утра снизилась на 0,32%. Сейчас баррель Brent стоит 70,81 доллара.
Как объясняют эксперты, евро вырос сильнее, потому что санкции затронули прежде всего долларовые транзакции и многие компании решили отчасти перейти в европейскую валюту.
Помимо санкций, на рубль также давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Эксперты считают, что курс стабилизируется, когда ситуация прояснится. Сейчас аналитики сходятся в том, что если дополнительного негатива не будет, то курс вернется к 60 рублям за доллар. Возможно, это произойдет уже в течении месяца.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
На 10:05 по московскому времени доллар вырос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля. Курс евро на открытии вырос к рублю на 2,29 рубля, до 80,14 руб., следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти с утра снизилась на 0,32%. Сейчас баррель Brent стоит 70,81 доллара.
Как объясняют эксперты, евро вырос сильнее, потому что санкции затронули прежде всего долларовые транзакции и многие компании решили отчасти перейти в европейскую валюту.
Помимо санкций, на рубль также давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Эксперты считают, что курс стабилизируется, когда ситуация прояснится. Сейчас аналитики сходятся в том, что если дополнительного негатива не будет, то курс вернется к 60 рублям за доллар. Возможно, это произойдет уже в течении месяца.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
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