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    Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года. валюта, доллар, евро, рубль, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года

    Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года

    10 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года

    Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года

    Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

      • Доллар и евро продолжают повышаться в цене и завоевывают все новые позиции.

      Американская валюта поднялась выше 64 рублей, евро протестировал круглый уровень в 80 рублей впервые с марта 2016 года.

      На 10:05 по московскому времени доллар вырос на 1,45 рубля, до 64,46 рубля. Курс евро на открытии вырос к рублю на 2,29 рубля, до 80,14 руб., следует из данных Московской биржи.

      Стоимость нефти с утра снизилась на 0,32%. Сейчас баррель Brent стоит 70,81 доллара.

      Как объясняют эксперты, евро вырос сильнее, потому что санкции затронули прежде всего долларовые транзакции и многие компании решили отчасти перейти в европейскую валюту.

      Помимо санкций, на рубль также давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Эксперты считают, что курс стабилизируется, когда ситуация прояснится. Сейчас аналитики сходятся в том, что если дополнительного негатива не будет, то курс вернется к 60 рублям за доллар. Возможно, это произойдет уже в течении месяца.

      Напомним, в пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны. Также ограничения ввели против нескольких российских компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».

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