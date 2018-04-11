Трамп назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю

Дональд Трамп предложил России остановить гонку вооружений и наладить сотрудничество.
Американский президент подчеркнул, что сегодня отношения США и России находятся на самом низком уровне за всю историю. При этом Трамп подчеркнул, что для столь плохих отношений никаких причин нет.
Также американский лидер в своем Twitter заявил, что США заинтересованы в совместной работе.
Дональд Трамп, президент США: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»
Отметим, что ранее сегодня Трамп призвал Россию готовиться к удару по Сирии «умными» ракетами. Также президент США снова назвал Башара Асада «животным» и обвинил Дамаск в применении химического оружия.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. При этом она предположила, что США с помощью удара могут попытаться «замести следы провокации» в Думе.
Также американский лидер в своем Twitter заявил, что США заинтересованы в совместной работе.
Дональд Трамп, президент США: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»
Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
Отметим, что ранее сегодня Трамп призвал Россию готовиться к удару по Сирии «умными» ракетами. Также президент США снова назвал Башара Асада «животным» и обвинил Дамаск в применении химического оружия.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. При этом она предположила, что США с помощью удара могут попытаться «замести следы провокации» в Думе.
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