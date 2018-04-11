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    Трамп назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю

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    Трамп назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю

    Трамп назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю

    Дональд Трамп предложил России остановить гонку вооружений и наладить сотрудничество.

    Американский президент подчеркнул, что сегодня отношения США и России находятся на самом низком уровне за всю историю. При этом Трамп подчеркнул, что для столь плохих отношений никаких причин нет.

    Также американский лидер в своем Twitter заявил, что США заинтересованы в совместной работе.

    Дональд Трамп, президент США: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая холодную войну. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, и это то, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»



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    Отметим, что ранее сегодня Трамп призвал Россию готовиться к удару по Сирии «умными» ракетами. Также президент США снова назвал Башара Асада «животным» и обвинил Дамаск в применении химического оружия.

    В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. При этом она предположила, что США с помощью удара могут попытаться «замести следы провокации» в Думе.

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