Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Курс доллара преодолел отметку в 65 рублей

    1 комментарий

    Курс доллара преодолел отметку в 65 рублей

    Курс доллара преодолел отметку в 65 рублей

    Курс доллара вырос на 2,03 рубля со вчерашнего вечера и составил 65,05 рубля.

    Курс доллара на торгах Московской биржи превысил отметку в 65 рублей впервые с ноября 2016 года. По состоянию на 14:05 по московскому времени один евро стоил 65,05 рубля, свидетельствуют данные торгов.

    Напомним, ранее сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 12 апреля на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.

    На рост евро и доллара влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Ранее в среду президент США Дональд Трамп пригрозил применить в Сирии «умные ракеты», а также назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru