Курс доллара преодолел отметку в 65 рублей

Курс доллара вырос на 2,03 рубля со вчерашнего вечера и составил 65,05 рубля.
Курс доллара на торгах Московской биржи превысил отметку в 65 рублей впервые с ноября 2016 года. По состоянию на 14:05 по московскому времени один евро стоил 65,05 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Напомним, ранее сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 12 апреля на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.
На рост евро и доллара влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Ранее в среду президент США Дональд Трамп пригрозил применить в Сирии «умные ракеты», а также назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю.
Напомним, ранее сегодня курс евро превысил отметку в 80 рублей. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 12 апреля на уровне 64,0626 рубля, а евро — на уровне 79,2839 рубля.
На рост евро и доллара влияют новые санкции, введенные США против 24 российских бизнесменов и нескольких компаний, а также геополитическая напряженность, а именно эскалация ближневосточного конфликта. Ранее в среду президент США Дональд Трамп пригрозил применить в Сирии «умные ракеты», а также назвал отношения с Россией самыми плохими за всю историю.
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