В МИД РФ ответили на угрозу Трампа применить «умные ракеты»

«Умные ракеты» должны атаковать террористов, а не сирийское правительство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
США должны направить свои «умные ракеты» в сторону террористов, а не в сторону сирийских властей. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».
Захарова также задала вопрос, что о заявлении Трампа думают в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая накануне объявила о намерении направить в Сирию группу с целью проверки сообщений о предполагаемой химатаке в городе Думе.
Мария Захарова: «Инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла в Думе 7 апреля. Запад поспешил заявить об ответственности Дамаска, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». В ответ Москва предупредила Вашингтон, что, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».
Захарова также задала вопрос, что о заявлении Трампа думают в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая накануне объявила о намерении направить в Сирию группу с целью проверки сообщений о предполагаемой химатаке в городе Думе.
Мария Захарова: «Инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?»
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение об ответе на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла в Думе 7 апреля. Запад поспешил заявить об ответственности Дамаска, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не нашли.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». В ответ Москва предупредила Вашингтон, что, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
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