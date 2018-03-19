Выборы президента: что стало причиной высокой явки

В ЦИК высокую явку объясняют активной информационной кампанией и прозрачностью выборов. А еще каждый мог без всякой бюрократической волокиты выбрать удобный для себя участок. Что еще повлияло на рост активности избирателей и привело к рекордным показателям Владимира Путина, выяснил корреспондент НТВ Роман Соболь.
Это политическая аксиома: высокая явка на выборах означает высокую гражданскую ответственность населения. Возможно, политологи еще долго будут спорить о том, как объяснить нынешние рекорды. Какова вероятность того, что это произошло благодаря доверию избирателей к нынешней власти, и какова доля активности вопреки внешнему давлению или призывам несистемной оппозиции на выборы не ходить. Факт остается фактом: общество консолидировано как никогда прежде в новейшей истории России, и выборы — тому доказательство.
Традиционно отличились кавказские республики. В Дагестане явка — 87%, в Чечне — 91%. Но, пожалуй, впервые их обогнали некоторые сибирские регионы. На Ямале явка — 92%, а в Туве — без малого 94%.
Еще один фактор — программа «мобильный избиратель», позволившая проголосовать отпускникам, командированным и просто людям, загруженным работой в выходные. Были попытки манипуляций, кто-то хотел проголосовать дважды, но почти все такие случаи, как и другие нарушения, Центризбирком выявил. Иностранные наблюдатели по достоинству оценили и подготовку голосования, и высокую явку.
Дженис Аткинсон, независимый член Европейского парламента: «Молодые люди, которые голосовали впервые, испытывали гордость, мы это видели. Люди вставали рано утром, было ужасно холодно, морозно, но тем не менее они спешили исполнить свой гражданский долг».
Даже интернет-порталы, которые не слишком дружественно настроены по отношению к этим выборам, признавали: ЦИК оперативно реагировал практически на все сообщения о нарушениях.
Кстати, президент Путин на митинге своих сторонников на Манежной площади говорил о необходимости совместной работы всех политических сил ради движения вперед. К мысли о необходимости командной работы и единства президент вернулся на встрече с волонтерами своего избирательного штаба.
Владимир Путин: «Вот сейчас на площади был, и один из участников митинга мне крикнул: „Мы — ваша команда!“. И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: „Я член нашей общей команды“. Очень важно объединять усилия всех людей, независимо от того, за какого кандидата люди проголосовали. Почему? Потому что перед нами стоят сложные, непростые задачи, и нам надо не просто их решать в текущем режиме, а нам нужен — я говорил об этом не случайно в послании — прорыв, рывок. Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания».
И уже сегодня, встречаясь с сопредседателями штаба, Путин эти задачи конкретизировал. Возможно, будут перемены — кадровые, политико-экономические, но уже после инаугурации президента, которая состоится на 30-й день после официального оглашения итогов выборов.
Традиционно отличились кавказские республики. В Дагестане явка — 87%, в Чечне — 91%. Но, пожалуй, впервые их обогнали некоторые сибирские регионы. На Ямале явка — 92%, а в Туве — без малого 94%.
Еще один фактор — программа «мобильный избиратель», позволившая проголосовать отпускникам, командированным и просто людям, загруженным работой в выходные. Были попытки манипуляций, кто-то хотел проголосовать дважды, но почти все такие случаи, как и другие нарушения, Центризбирком выявил. Иностранные наблюдатели по достоинству оценили и подготовку голосования, и высокую явку.
Дженис Аткинсон, независимый член Европейского парламента: «Молодые люди, которые голосовали впервые, испытывали гордость, мы это видели. Люди вставали рано утром, было ужасно холодно, морозно, но тем не менее они спешили исполнить свой гражданский долг».
Даже интернет-порталы, которые не слишком дружественно настроены по отношению к этим выборам, признавали: ЦИК оперативно реагировал практически на все сообщения о нарушениях.
Кстати, президент Путин на митинге своих сторонников на Манежной площади говорил о необходимости совместной работы всех политических сил ради движения вперед. К мысли о необходимости командной работы и единства президент вернулся на встрече с волонтерами своего избирательного штаба.
Владимир Путин: «Вот сейчас на площади был, и один из участников митинга мне крикнул: „Мы — ваша команда!“. И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: „Я член нашей общей команды“. Очень важно объединять усилия всех людей, независимо от того, за какого кандидата люди проголосовали. Почему? Потому что перед нами стоят сложные, непростые задачи, и нам надо не просто их решать в текущем режиме, а нам нужен — я говорил об этом не случайно в послании — прорыв, рывок. Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания».
И уже сегодня, встречаясь с сопредседателями штаба, Путин эти задачи конкретизировал. Возможно, будут перемены — кадровые, политико-экономические, но уже после инаугурации президента, которая состоится на 30-й день после официального оглашения итогов выборов.
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