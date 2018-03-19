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    Генпрокуратура не нашла серьезных нарушений в ходе выборов

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    Генпрокуратура не нашла серьезных нарушений в ходе выборов

    Генпрокуратура не нашла серьезных нарушений в ходе выборов

    В Генпрокуратуре не зафиксировали нарушений, способных повлиять на результаты выборов президента России. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

    По словам Куренного, в органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации. Большинство из этих обращений были перенаправлены в избирательные комиссии и органы внутренних дел, поскольку соответствовали их компетенции, передает «Интерфакс».

    Александр Куренной: «Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента Российской Федерации».

    Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин.

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    Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что комиссия выполнила все возложенные на нее обязательства. По ее словам, итоги голосования на нескольких участках в ряде субъектов РФ будут отменены. Однако в целом нарушений было выявлено вдвое меньше, чем на выборах 2012 года.

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