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    Памфилова: Россия на выборах не пыталась никому втирать очки

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    Памфилова: Россия на выборах не пыталась никому втирать очки

    Памфилова: Россия на выборах не пыталась никому втирать очки

    Россия во время выборов не пыталась никому «втирать очки». Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    Элла Памфилова: «Мы не воздвигали никаких потемкинских деревень, никому не пытались втирать очки, все было в их (международных коллег — ред.) возможностях — реально оценить то, что на самом деле происходит, пообщаться с нашими людьми, которые высказали свою точку зрения».

    Она выразила мнение, что Центризбирком выполнил те обязательства, которые были на него возложены, передает РИА Новости.

    Также Памфилова сообщила, что итоги голосования на нескольких участках в ряде субъектов РФ будут отменены. Однако в целом нарушений было выявлено вдвое меньше, чем на выборах 2012 года.

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    Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин.

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