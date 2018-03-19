Памфилова призвала моментально реагировать на сообщения о нарушениях на выборах в Дагестане

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала прошедшее голосование и подвела итоги выборов президента России.
Памфилова, выступая в ЦИК, призвала моментально реагировать на возможные нарушения на выборах в Дагестане, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Я прошу вас также посмотреть, если не дай бог где-то что-то еще есть, тоже моментально реагировать, чтобы никаких сомнений у жителей Дагестана не осталось, не было, даже по тем возможным нарушениям в отдельных местах. Может быть, еще что-то будет, то есть оперативно реагировать до того момента, пока мы будем подводить итоги».
По данным ЦИК, результаты голосования признаны недействительными на двух участках в Дагестане. Председатель Центральной избирательной комиссии добавила, что выборам должно быть обеспечено максимальное доверие, поэтому нельзя оставлять ни одного сомнительного случая без внимания.
Между тем она подчеркнула, что никаких серьезных жалоб на выборах зафиксировано не было. Кроме того, число сообщений о возможных нарушениях значительно снизилось по сравнению с выборами 2012 года.
Элла Памфилова: «Я прошу вас также посмотреть, если не дай бог где-то что-то еще есть, тоже моментально реагировать, чтобы никаких сомнений у жителей Дагестана не осталось, не было, даже по тем возможным нарушениям в отдельных местах. Может быть, еще что-то будет, то есть оперативно реагировать до того момента, пока мы будем подводить итоги».
По данным ЦИК, результаты голосования признаны недействительными на двух участках в Дагестане. Председатель Центральной избирательной комиссии добавила, что выборам должно быть обеспечено максимальное доверие, поэтому нельзя оставлять ни одного сомнительного случая без внимания.
Между тем она подчеркнула, что никаких серьезных жалоб на выборах зафиксировано не было. Кроме того, число сообщений о возможных нарушениях значительно снизилось по сравнению с выборами 2012 года.
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