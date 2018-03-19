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    Памфилова призвала моментально реагировать на сообщения о нарушениях на выборах в Дагестане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Памфилова призвала моментально реагировать на сообщения о нарушениях на выборах в Дагестане

    Памфилова призвала моментально реагировать на сообщения о нарушениях на выборах в Дагестане

    Памфилова призвала моментально реагировать на сообщения о нарушениях на выборах в Дагестане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала прошедшее голосование и подвела итоги выборов президента России.

    Памфилова, выступая в ЦИК, призвала моментально реагировать на возможные нарушения на выборах в Дагестане, передает РИА Новости.

    Элла Памфилова: «Я прошу вас также посмотреть, если не дай бог где-то что-то еще есть, тоже моментально реагировать, чтобы никаких сомнений у жителей Дагестана не осталось, не было, даже по тем возможным нарушениям в отдельных местах. Может быть, еще что-то будет, то есть оперативно реагировать до того момента, пока мы будем подводить итоги».

    По данным ЦИК, результаты голосования признаны недействительными на двух участках в Дагестане. Председатель Центральной избирательной комиссии добавила, что выборам должно быть обеспечено максимальное доверие, поэтому нельзя оставлять ни одного сомнительного случая без внимания.

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    Между тем она подчеркнула, что никаких серьезных жалоб на выборах зафиксировано не было. Кроме того, число сообщений о возможных нарушениях значительно снизилось по сравнению с выборами 2012 года.

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