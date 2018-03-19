После обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%

смотреть После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.Ксения Собчак — 1,67%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 1,04%, Борис Титов («Партия Роста») с 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,68%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,65% голосов. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.Предварительная явка на выборах президента РФ составила 67,47%. «Предварительно, явка избирателей составила 67,46% или 73,36 млн человек», — объявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Россияне голосовали активнее, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда явка составила 65,34%. На выборах 2008 года проголосовали 69,81% избирателей.