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    После обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%

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    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    После обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%

    После обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%

    После обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

    Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

    Ксения Собчак — 1,67%. За ней следуют Григорий Явлинский («Яблоко») с 1,04%, Борис Титов («Партия Роста») с 0,76%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») с 0,68%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») с 0,65% голосов. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

    Предварительная явка на выборах президента РФ составила 67,47%. «Предварительно, явка избирателей составила 67,46% или 73,36 млн человек», — объявила в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    смотретьПосле обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов
    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов
    Россияне голосовали активнее, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Тогда явка составила 65,34%. На выборах 2008 года проголосовали 69,81% избирателей.

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