ЦИК: Путин получил рекордный результат за последние президентские кампании в РФ

Действующий президент Владимир Путин на выборах главы государства, которые состоялись накануне, получил самый высокий результат за все последние президентские кампании в России.
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Владимир Путин на выборах получил рекордный для последних избирательных кампаний в России результат. По его словам, согласно подведенным итогам голосования, за действующего главу государства проголосовали более 56 миллионов человек — 76,66%, передает ТАСС.
Николай Булаев: «Это тоже абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента РФ».
На втором месте оказался депутат от КПРФ — Павел Грудинин с 11,80%, а тройку лидеров замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Притом явка на выборах президента РФ, по предварительным данным ЦИК, составила 67,74%, проголосовали более 73 млн человек.
Николай Булаев: «Это тоже абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента РФ».
На втором месте оказался депутат от КПРФ — Павел Грудинин с 11,80%, а тройку лидеров замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Притом явка на выборах президента РФ, по предварительным данным ЦИК, составила 67,74%, проголосовали более 73 млн человек.
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