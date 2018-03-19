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    ЦИК: Путин получил рекордный результат за последние президентские кампании в РФ

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    • Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
    ЦИК: Путин получил рекордный результат за последние президентские кампании в РФ

    ЦИК: Путин получил рекордный результат за последние президентские кампании в РФ

    ЦИК: Путин получил рекордный результат за последние президентские кампании в РФ
  • Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

    • Действующий президент Владимир Путин на выборах главы государства, которые состоялись накануне, получил самый высокий результат за все последние президентские кампании в России.

    Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Владимир Путин на выборах получил рекордный для последних избирательных кампаний в России результат. По его словам, согласно подведенным итогам голосования, за действующего главу государства проголосовали более 56 миллионов человек — 76,66%, передает ТАСС.

    Николай Булаев: «Это тоже абсолютный рекорд за последние несколько выборов президента РФ».

    смотретьВ избирательных штабах кандидатов подвели итоги президентских выборов
    В избирательных штабах кандидатов подвели итоги президентских выборов
    На втором месте оказался депутат от КПРФ — Павел Грудинин с 11,80%, а тройку лидеров замкнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Притом явка на выборах президента РФ, по предварительным данным ЦИК, составила 67,74%, проголосовали более 73 млн человек.

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