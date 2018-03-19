В избирательных штабах кандидатов подвели итоги президентских выборов

Пока в штабе Владимира Путина праздновали победу, другие кандидаты на пост президента подводили свои итоги избирательной кампании. Кто-то радовался неплохим показателям, а кто-то сразу стал проводить работу над ошибками.

Места на всех не хватит — это сразу стало понятно журналистам, которые приехали в штаб кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Коммунисты выделили для прессы по-советски 33 квадратных метра. Набилось около сотни человек, в том числе зарубежные корреспонденты. А Зюганову и Грудинину было не тесно вместе за одним столом. На пресс-конференции Зюганов и говорил больше Грудинина, и радовался результатам больше, чем сам кандидат: из директоров совхоза — сразу на второе место президентской гонки.



Новичкам везет, обсуждали в кулуарах другого штаба. У Ксении Собчак, пусть и приличное отставание от тройки лидеров, но она с первой же попытки обошла оппозиционера со стажем Явлинского.



Ксения активно использовала современные средства продвижения — те же соцсети. Да и сам штаб, расположенный в одном из столичных лофтов, выглядит стильно, модно, молодежно. В ночь после выборов ее соратники вели онлайн-трансляцию в Интернете. А сама кандидат в красном платье выглядела отнюдь не проигравшей. Она заявила, что выборы стали прозрачнее и честнее, а она сама готова снова избираться.



А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский, для которого это были уже шестые выборы на пост президента, был недоволен всем. Соперники — обманщики, избиратели — предатели, журналисты — проходимцы, вопросы ему задают неправильно.



В штабе Явлинского высоких результатов и не ждали — важнее участие. Кампания, говорят, была насыщенной, раздали 33 миллиона газет по стране, преодолели однопроцентный рубеж. А вот бизнес-омбудсмен Борис Титов рад тому, что благодаря предвыборной кампании о «Партии Роста» узнали больше людей.



Коммунист Максим Сурайкин заявил, что не доверяет подсчетам Центризбиркома. Говорит: не мог он набрать 0% голосов на отдельных участках.



Но вот в чем единодушны все кандидаты — явка на этих выборах была очень высокой. Сергей Бабурин считает, что этот показатель оказался на высоком уровне благодаря западным санкциям и отдельно премьер-министру Великобритании.



Сергей Бабурин: «Я не знаю, работает ли Тереза Мэй в штабе Владимира Путина, но она очень эффективно сплотила российских граждан для отпора этой провокации».



Кстати, все кандидаты, даже те, кто остался недоволен выборами, дали понять, что намерены и дальше активно участвовать в политике и избирательных кампаниях.