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    Памфилова поблагодарила западных лидеров за повышение явки на выборах

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    Памфилова поблагодарила западных лидеров за повышение явки на выборах

    Памфилова поблагодарила западных лидеров за повышение явки на выборах

    Памфилова поблагодарила западных лидеров за повышение явки на выборах

    Международная обстановка положительно сказалась на явке на президентских выборах, считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду их называть, западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту тем, что содействовали консолидации и объединению нашего народа».

    «Они должны знать: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление», — добавила она.

    смотретьПосле обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов
    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов
    Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий по стране, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. Согласно сведениям ЦИК, явка избирателей составила 67,47%.

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