Памфилова поблагодарила западных лидеров за повышение явки на выборах

Международная обстановка положительно сказалась на явке на президентских выборах, считает глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду их называть, западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту тем, что содействовали консолидации и объединению нашего народа».
«Они должны знать: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление», — добавила она.
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий по стране, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. Согласно сведениям ЦИК, явка избирателей составила 67,47%.
«Они должны знать: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление», — добавила она.
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий по стране, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. Согласно сведениям ЦИК, явка избирателей составила 67,47%.
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