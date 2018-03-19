Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего штаба рассказал о намеченных целях.
Владимир Путин, который был переизбран на должность президента России, встретился с сопредседателями своего избирательного штаба. Он заявил, что надеется продолжить работать с ними в дальнейшем, а также рассказал о поставленных целях, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Хочу вас поблагодарить, поблагодарить ваших коллег в регионах за эту совместную работу, выразить надежду на то, что мы и дальше, как я уже вчера сказал, не будучи формализованными в какой-то конкретной организационно-правовой форме, продолжим совместную работу».
Президент заявил, что работа над обеспечением обороноспособности страны будет продолжена. Он подчеркнул, что «без этого не обойтись». Но главное, по словам главы государства, — это внутренняя повестка дня и обеспечение роста экономики России.
Владимир Путин: «Главное для нас — это внутренняя повестка дня. Основное, чем мы будем заниматься, — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан».
Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах президента, состоявшихся 18 марта. По предварительным данным, действующий глава государства набрал рекордные 76,68% голосов.
Владимир Путин: «Хочу вас поблагодарить, поблагодарить ваших коллег в регионах за эту совместную работу, выразить надежду на то, что мы и дальше, как я уже вчера сказал, не будучи формализованными в какой-то конкретной организационно-правовой форме, продолжим совместную работу».
Президент заявил, что работа над обеспечением обороноспособности страны будет продолжена. Он подчеркнул, что «без этого не обойтись». Но главное, по словам главы государства, — это внутренняя повестка дня и обеспечение роста экономики России.
Владимир Путин: «Главное для нас — это внутренняя повестка дня. Основное, чем мы будем заниматься, — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан».
Владимир Путин одержал уверенную победу на выборах президента, состоявшихся 18 марта. По предварительным данным, действующий глава государства набрал рекордные 76,68% голосов.
Комментарии