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    «Главное — внутренняя повестка»: Путин рассказал о приоритетных задачах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    «Главное — внутренняя повестка»: Путин рассказал о приоритетных задачах

    «Главное — внутренняя повестка»: Путин рассказал о приоритетных задачах

    «Главное — внутренняя повестка»: Путин рассказал о приоритетных задачах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего штаба рассказал о намеченных целях.

    Владимир Путин, который был переизбран на должность президента России, встретился с сопредседателями своего избирательного штаба. Он заявил, что надеется продолжить работать с ними в дальнейшем, а также рассказал о поставленных целях, передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Хочу вас поблагодарить, поблагодарить ваших коллег в регионах за эту совместную работу, выразить надежду на то, что мы и дальше, как я уже вчера сказал, не будучи формализованными в какой-то конкретной организационно-правовой форме, продолжим совместную работу».

    Президент заявил, что работа над обеспечением обороноспособности страны будет продолжена. Он подчеркнул, что «без этого не обойтись». Но главное, по словам главы государства, — это внутренняя повестка дня и обеспечение роста экономики России.

    Владимир Путин: «Главное для нас — это внутренняя повестка дня. Основное, чем мы будем заниматься, — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан».

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