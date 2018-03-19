Путин предложил соперникам по выборам объединить усилия для развития страны

Действующий глава государства Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты. В центре внимания их беседы оказался курс России в ближайшем будущем.
Путин предложил своим соперникам по прошедшим выборам наладить диалог, оставив в стороне эмоции, и объединить усилия, чтобы работать на благо страны, передает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущем в практической работе исполнительной, да и законодательной ветвей власти».
Путин отметил, что избирательная кампания — особый период, во время которого эмоции часто захлестывают участников гонки.
Владимир Путин: «Так бывает практически везде, мы здесь не исключение. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны».
Глава государства добавил, что все политические партии и общественность в России должны объединить усилия для реализации позитивной повестки дня. По его словам, основной акцент в работе будет сделан на решении внутренних проблем. Среди главных задач президент назвал обеспечение высоких темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера, решение проблем здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры, а на их базе — обеспечение роста благосостояния россиян.
Владимир Путин: «Это конечная цель любой власти».
В ходе беседы Путин, в частности, подчеркнул необходимость устранения большого дисбаланса между доходами бедных и богатых граждан, а также сокращения числа людей, живущих за чертой бедности. Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин: «Не должно быть ситуаций в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы».
Путин одержал победу на выборах со значительным отрывом от других кандидатов, установив рекорд по результатам всех последних президентских кампаний в России.
Владимир Путин: «Нужно сделать все, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущем в практической работе исполнительной, да и законодательной ветвей власти».
Путин отметил, что избирательная кампания — особый период, во время которого эмоции часто захлестывают участников гонки.
Владимир Путин: «Так бывает практически везде, мы здесь не исключение. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны».
Глава государства добавил, что все политические партии и общественность в России должны объединить усилия для реализации позитивной повестки дня. По его словам, основной акцент в работе будет сделан на решении внутренних проблем. Среди главных задач президент назвал обеспечение высоких темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера, решение проблем здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры, а на их базе — обеспечение роста благосостояния россиян.
Владимир Путин: «Это конечная цель любой власти».
В ходе беседы Путин, в частности, подчеркнул необходимость устранения большого дисбаланса между доходами бедных и богатых граждан, а также сокращения числа людей, живущих за чертой бедности. Об этом сообщает ТАСС.
Владимир Путин: «Не должно быть ситуаций в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы».
Путин одержал победу на выборах со значительным отрывом от других кандидатов, установив рекорд по результатам всех последних президентских кампаний в России.
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