Иностранные наблюдатели оценили автоматизацию и прозрачность выборов в России

Делегации наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества и стран СНГ признали выборы президента свободными, прозрачными и легитимными. С коллегами согласились и представители других стран, в том числе из Западной Европы.
За ходом голосования на выборах президента России 2018 года на избирательных участках по всей стране внимательно следили наблюдатели как от различных политических партий, так и их коллеги из зарубежных стран. После завершения голосования многие гости не могли скрыть своего восхищения тем, как все было организовано в России. В один голос отметили и прозрачность процесса, и его автоматизацию. Подобного наблюдателям, например, из Германии не доводилось видеть на выборах в собственной стране.
Цюрилл Пех, наблюдатель из Германии: «Это автоматичные выборы. Это было немножко ново для меня».
А молодой французский депутат был потрясен атмосферой, царившей на всех избирательных участках, где он побывал.
Людовик Пажо, депутат национального собрания Франции: «Меня удивило, что для вас здесь в России выборы — это праздник. На всех шести участках, что я посетил, играла музыка, люди танцевали. Это меня поразило. Я не заметил никаких нарушений. Все прошло очень хорошо».
Чистоту выборов, а также их прекрасную организацию признали и видные политики, причисляющие себя к оппозиции. Так, Борис Надеждин с ноткой грусти в голосе говорит о том, что в 2018 году нет никаких шансов опротестовать результаты волеизъявления россиян.
Борис Надеждин: «У меня нет никаких сомнений, что как люди проголосовали, так и посчитали. Мне лично результаты выборов не очень нравятся, потому, что я вовсе не за Путина голосовал, честно это скажу. Но тем не менее надо признать, что народ с огромным отрывом избрал Владимира Владимировича. И я надеюсь, что он ближайшие шесть лет будет свои конституционные обязанности выполнять на пользу всем, в том числе и на пользу тем нескольким процентам оппозиционных избирателей, к которым я принадлежу».
Даже попытку вброса бюллетеней на одном из участков в подмосковных Люберцах, где результаты голосования позднее были отменены, Борис Надеждин считает скорее выборным курьезом, а не поводом опротестовать итоги выборов.
Подробнее — в сюжете.
Цюрилл Пех, наблюдатель из Германии: «Это автоматичные выборы. Это было немножко ново для меня».
А молодой французский депутат был потрясен атмосферой, царившей на всех избирательных участках, где он побывал.
Людовик Пажо, депутат национального собрания Франции: «Меня удивило, что для вас здесь в России выборы — это праздник. На всех шести участках, что я посетил, играла музыка, люди танцевали. Это меня поразило. Я не заметил никаких нарушений. Все прошло очень хорошо».
Чистоту выборов, а также их прекрасную организацию признали и видные политики, причисляющие себя к оппозиции. Так, Борис Надеждин с ноткой грусти в голосе говорит о том, что в 2018 году нет никаких шансов опротестовать результаты волеизъявления россиян.
Борис Надеждин: «У меня нет никаких сомнений, что как люди проголосовали, так и посчитали. Мне лично результаты выборов не очень нравятся, потому, что я вовсе не за Путина голосовал, честно это скажу. Но тем не менее надо признать, что народ с огромным отрывом избрал Владимира Владимировича. И я надеюсь, что он ближайшие шесть лет будет свои конституционные обязанности выполнять на пользу всем, в том числе и на пользу тем нескольким процентам оппозиционных избирателей, к которым я принадлежу».
Даже попытку вброса бюллетеней на одном из участков в подмосковных Люберцах, где результаты голосования позднее были отменены, Борис Надеждин считает скорее выборным курьезом, а не поводом опротестовать итоги выборов.
Подробнее — в сюжете.
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