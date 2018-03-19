Россияне установили рекорды явки при голосовании за рубежом

На выборах президента среди россиян, проживающих за рубежом, зафиксирована высокая явка. Всего в день голосования работало 400 участков по всему миру. Рекордная активность избирателей наблюдалась в ряде европейских стран.
По данным замглавы ЦИК Николая Булаева, количество россиян, проголосовавших на выборах президента за рубежом, превысило 400 тысяч. Как отмечает европейский обозреватель НТВ Вадим Глускер, цифры уникальные. Показатели всех предыдущих кампаний в некоторых странах превышены в несколько раз. Гигантские очереди стояли и на Пхукете в 40-градусную жару, и в Берлине, где шел снег. Всего в Германии 30 тысяч проголосовавших. Это в три раза больше, чем на парламентских выборах 2016 года. Шесть лет назад на выборы президента России в Германии пришли 22 тысячи избирателей.
В Греции и на Кипре и вовсе установлены невероятные рекорды. На участки здесь пришло людей примерно в три раза больше, чем в 2012 году, а за Владимира Путина проголосовали 92% избирателей. Эти показатели сравнимы только с крымскими.
Но даже без таких результатов ситуация уникальная — что в Париже, что в Брюсселе, где люди шли целыми семьями, выстраиваясь в очереди. Среди них был и российский гражданин Жерар Депардье, который специально пришел проголосовать в российское посольство в Париже.
Подготовка ко дню голосования за рубежом началась задолго до старта избирательной кампании, чтобы определить, в каких регионах на период голосования будет наибольшее число российских туристов и россиян, работающих по контрактам. Кроме того, как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, особый акцент в ходе подготовки был сделан на информировании избирателей.
Мария Захарова: «Мы понимали, что „накат“ Запада на наши выборы был очевиден и беспрецедентен и что начнут говорить, что голосование прошло „непрозрачно“. Поэтому даже на тех точках, которые были развернуты в посольствах, мы сфокусировались на информационном сопровождении».
Подробности — в видеоматериале.
В Греции и на Кипре и вовсе установлены невероятные рекорды. На участки здесь пришло людей примерно в три раза больше, чем в 2012 году, а за Владимира Путина проголосовали 92% избирателей. Эти показатели сравнимы только с крымскими.
Но даже без таких результатов ситуация уникальная — что в Париже, что в Брюсселе, где люди шли целыми семьями, выстраиваясь в очереди. Среди них был и российский гражданин Жерар Депардье, который специально пришел проголосовать в российское посольство в Париже.
Вот так россияне голосуют на зарубежных участках — очереди и ажиотаж!Опубликовано НТВ 18 марта 2018 г.
#выборы2018
Подготовка ко дню голосования за рубежом началась задолго до старта избирательной кампании, чтобы определить, в каких регионах на период голосования будет наибольшее число российских туристов и россиян, работающих по контрактам. Кроме того, как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, особый акцент в ходе подготовки был сделан на информировании избирателей.
Мария Захарова: «Мы понимали, что „накат“ Запада на наши выборы был очевиден и беспрецедентен и что начнут говорить, что голосование прошло „непрозрачно“. Поэтому даже на тех точках, которые были развернуты в посольствах, мы сфокусировались на информационном сопровождении».
Подробности — в видеоматериале.
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