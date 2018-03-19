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    Северные и сибирские регионы отметились небывало высокой явкой на выборах. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеверные и сибирские регионы отметились небывало высокой явкой на выборах

    Северные и сибирские регионы отметились небывало высокой явкой на выборах

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    Северные и сибирские регионы отметились небывало высокой явкой на выборах

    Северные и сибирские регионы отметились небывало высокой явкой на выборах

    Северные и сибирские регионы отметились небывало высокой явкой на выборах

      Центризбирком завершает подведение итогов выборов президента России. Обработать остается доли процента.

      Как отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь, Владимир Путин — безусловный лидер президентской кампании, и если предположить, что все прочие кандидаты в той или иной мере представляли собой протестный электорат, то протестное голосование было достаточно слабым. Оно получилось чуть более консолидированным по левому фронту — Грудинин и Сурайкин сообща взяли около 12%, по центру Жириновский, Титов и Бабурин — порядка 7%, а на правом фланге Явлинский и Собчак в сумме недотянули до 3%. За Путина свои голоса отдали более 76,7%.

      Явка была достаточно высокая по всей стране. Этому отчасти способствовали новые правила проведения голосования. Например, возможность голосования в командировке или по месту работы.

      Традиционно высокую явку показали республики Северного Кавказа, но чуть ли не впервые их обошли северные и сибирские регионы. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе явка составила 92%, а в Туве — и вовсе 94%.

      Крым, который впервые голосовал на выборах президента России, показал явку 71,5%. За Путина там свои голоса отдали 92,14% избирателей.

      Подробности — в видеоматериале.

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