ЦИК: явка на выборах президента РФ достигла 67,47%

Явка избирателей на выборах президента РФ достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов, сообщили в Центризбиркоме в понедельник.
ЦИК РФ: «Явка 67,47% на момент обработки 99,83% протоколов».
Итоговая явка будет озвучена в 10:00 по московскому времени на заседании комиссии, в это же время комиссия подведет предварительные итоги голосования, сообщает «Интерфакс».
Согласно данным после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский — 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04, Борис Титов — 0,76, Максим Сурайкин — 0,68, Сергей Бабурин — 0,65%.
Итоговая явка будет озвучена в 10:00 по московскому времени на заседании комиссии, в это же время комиссия подведет предварительные итоги голосования, сообщает «Интерфакс».
Согласно данным после обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский — 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04, Борис Титов — 0,76, Максим Сурайкин — 0,68, Сергей Бабурин — 0,65%.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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