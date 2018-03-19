После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

Центризбирком завершает подсчет голосов на прошедших президентских выборах. На данный момент обработаны уже более 99,5 процента бюллетеней.
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Лидирует Владимир Путин. По последним данным, у него почти 76,7% голосов. Второе место занимает представитель КПРФ Павел Грудинин. Он набирает почти 12%. Третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его поддержали чуть менее 6% избирателей.
Ксения Собчак, которая представляла партию «Гражданская инициатива», получила почти 1,7% голосов. У лидера «Яблока» Григория Явлинского — около 1%.
Остальные кандидаты — Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», а также Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» — получили менее одного процента голосов.
Явка, по информации на текущий момент, составила 67%.
По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время голосования зафиксировано не было. При этом в ЦИК сообщили, что портал избирательной комиссии неоднократно подвергался хакерским атакам. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что жалобы от официальных представителей кандидатов не поступали.
Ксения Собчак, которая представляла партию «Гражданская инициатива», получила почти 1,7% голосов. У лидера «Яблока» Григория Явлинского — около 1%.
Остальные кандидаты — Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», а также Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» — получили менее одного процента голосов.
Явка, по информации на текущий момент, составила 67%.
По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время голосования зафиксировано не было. При этом в ЦИК сообщили, что портал избирательной комиссии неоднократно подвергался хакерским атакам. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что жалобы от официальных представителей кандидатов не поступали.
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