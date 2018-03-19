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    После обработки 99, 5% протоколов Путин лидирует с почти 76, 7% голосов. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

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    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов

      Центризбирком завершает подсчет голосов на прошедших президентских выборах. На данный момент обработаны уже более 99,5 процента бюллетеней.

      Лидирует Владимир Путин. По последним данным, у него почти 76,7% голосов. Второе место занимает представитель КПРФ Павел Грудинин. Он набирает почти 12%. Третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его поддержали чуть менее 6% избирателей.

      Ксения Собчак, которая представляла партию «Гражданская инициатива», получила почти 1,7% голосов. У лидера «Яблока» Григория Явлинского — около 1%.

      Остальные кандидаты — Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», а также Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» — получили менее одного процента голосов.

      Явка, по информации на текущий момент, составила 67%.

      По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время голосования зафиксировано не было. При этом в ЦИК сообщили, что портал избирательной комиссии неоднократно подвергался хакерским атакам. Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что жалобы от официальных представителей кандидатов не поступали.

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