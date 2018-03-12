«Цирк в британском парламенте»: Захарова ответила на заявление Мэй об отравлении Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ скрипаля и его дочери.
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Представитель МИД РФ назвала поисходящее в британском парламенте цирком и очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации.
Мария Захарова: «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».
Ранее сообщалось, что британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. По словам Терезы Мэй, боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.
В связи с произошедшим в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Премьер-министр также заявила, что британские власти считают отравление Скрипаля «неизбирательным и безответственным» действием против всего Соединенного королевства. Лондон ждет объяснений от Москвы до вечера вторника.
Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку и осужденный за это в России, был отравлен 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. От отравления тем же веществом пострадал полицейский Ник Бейли.
Ранее в британских СМИ появлялись сообщения, что власти Соединенного королевства считают Москву причастной к происшествию, и что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти обвинения «пропагандой и нагнетанием истерики», а президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться в обстоятельствах происшествия перед тем, как обвинять Россию.
Мария Захарова: «Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны».
Ранее сообщалось, что британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. По словам Терезы Мэй, боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.
В связи с произошедшим в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Премьер-министр также заявила, что британские власти считают отравление Скрипаля «неизбирательным и безответственным» действием против всего Соединенного королевства. Лондон ждет объяснений от Москвы до вечера вторника.
Ранее в британских СМИ появлялись сообщения, что власти Соединенного королевства считают Москву причастной к происшествию, и что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти обвинения «пропагандой и нагнетанием истерики», а президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться в обстоятельствах происшествия перед тем, как обвинять Россию.
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