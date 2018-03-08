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    После отравления Скрипаля в Солсбери около 20 человек обратились за медпомощью

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    После отравления Скрипаля в Солсбери около 20 человек обратились за медпомощью

    После отравления Скрипаля в Солсбери около 20 человек обратились за медпомощью

    После отравления Скрипаля в Солсбери около 20 человек обратились за медпомощью
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Около двух десятков человек обратились за медицинской помощью после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

    Глава полиции графства Уилтшир Кир Притчард рассказал, что после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии порядка 20 человек обратились в больницу, передает РИА Новости. Почти все они уже покинули медучреждение.

    Кир Притчард: «Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденных на скамейке (Сергею Скрипалю и его дочери Юлии — ред.). Некоторые прошли лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали».

    По его словам, в настоящее время в больнице остаются три человека. Это экс-полковник ГРУ и его дочь, а также Притчард назвал имя третьего пациента — это полицейский Ник Бейли, который участвовал в операции реагирования после инцидента со Скрипалем.

    В Скотленд-Ярде уточнили, что Скрипаль и его дочь остаются в критическом состоянии, а пострадавший офицер полиции — в тяжелом, но стабильном.

    Напомним, по данным Скотленд-Ярда, Сергей Скрипаль и его дочь 5 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом. В полиции считают случившееся покушением на убийство.

    Сергей Скрипаль был осужден в России за измену родине, но впоследствии он был освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Последние годы он провел в Великобритании, где получил убежище.

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