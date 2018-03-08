СМИ рассказали о состоянии отравленного в Солсбери Скрипаля

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, находятся в коме.
По информации телеканала Sky News, пострадавший в результате инцидента офицер местной полиции тоже находится в состоянии комы.
Ранее сообщалось, что 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах инцидента, но готовы оказать помощь в расследовании. Он также добавил, что появившиеся за рубежом сообщения о причастности россиян были вполне ожидаемы. В МИД РФ отметили, что случившееся используется для нагнетания антироссийской кампании.
Напомним, экс-полковник ГРУ был осужден в России за измену родине. Впоследствии его освободили в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
За последние несколько лет экс-шпион потерял почти всю семью — жену, брата и сына. В живых остается только дочь Юлия.
Ранее сообщалось, что 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах инцидента, но готовы оказать помощь в расследовании. Он также добавил, что появившиеся за рубежом сообщения о причастности россиян были вполне ожидаемы. В МИД РФ отметили, что случившееся используется для нагнетания антироссийской кампании.
Напомним, экс-полковник ГРУ был осужден в России за измену родине. Впоследствии его освободили в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
За последние несколько лет экс-шпион потерял почти всю семью — жену, брата и сына. В живых остается только дочь Юлия.
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