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    При инциденте со Скрипалем в Солсбери пострадал полицейский

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    При инциденте со Скрипалем в Солсбери пострадал полицейский

    При инциденте со Скрипалем в Солсбери пострадал полицейский

    Кроме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом, в больнице оказался полицейский.

    Заместитель руководителя полиции графства Уилтшир Кир Притчард сообщил, что в результате инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери пострадал офицер полиции, передает РИА Новости.

    Кир Притчард: «Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования (на инцидент со Скрипалем — ред.), тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию».

    Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в Солсбери произошла попытка убийства с использованием нервно-паралитического вещества.

    смотретьСкотланд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Скотланд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Скрипаль был осужден в России за измену родине, но впоследствии он был освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Бывший полковник ГРУ получил убежище в Великобритании.

    За последние несколько лет экс-шпион потерял почти всю семью — жену, брата и сына. В живых остается только дочь, которая была отравлена вместе с ним 5 марта.

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