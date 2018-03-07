При инциденте со Скрипалем в Солсбери пострадал полицейский

Кроме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были отравлены неизвестным
нервно-паралитическим веществом, в больнице оказался полицейский.
Заместитель руководителя полиции графства Уилтшир Кир Притчард сообщил, что в результате инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери пострадал офицер полиции, передает РИА Новости.
Кир Притчард: «Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования (на инцидент со Скрипалем — ред.), тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию».
Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в Солсбери произошла попытка убийства с использованием нервно-паралитического вещества.
Скрипаль был осужден в России за измену родине, но впоследствии он был освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Бывший полковник ГРУ получил убежище в Великобритании.
За последние несколько лет экс-шпион потерял почти всю семью — жену, брата и сына. В живых остается только дочь, которая была отравлена вместе с ним 5 марта.
Кир Притчард: «Мы также можем подтвердить, что офицер полиции Уилтшира, который был задействован в операции полицейского реагирования (на инцидент со Скрипалем — ред.), тоже находится в тяжелом состоянии и получает интенсивную терапию».
Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что в Солсбери произошла попытка убийства с использованием нервно-паралитического вещества.
Скрипаль был осужден в России за измену родине, но впоследствии он был освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном. Бывший полковник ГРУ получил убежище в Великобритании.
За последние несколько лет экс-шпион потерял почти всю семью — жену, брата и сына. В живых остается только дочь, которая была отравлена вместе с ним 5 марта.
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