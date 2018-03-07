Скотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом

Западные СМИ, не дожидаясь
каких-либо выводов экспертов, поспешили сообщить, что бывший российский разведчик, осужденный за измену родине и впоследствии высланный из страны, был отравлен сильнодействующим веществом. Обвиняют в этом Россию, хотя никаких доказательств нет.
Скотленд-Ярд подтвердил, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, передает РИА Новости. Этот инцидент в британской полиции считают покушением на убийство.
Ранее о том, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом сообщали местные СМИ. По данным британских изданий, на это указывают медицинские и химические доказательства, а также эффект, произведенный на пострадавших. В полиции отметили, что бывший шпион и его дочь остаются в критическом состоянии.
Между тем британский департамент здравоохранения заявил, что риска для населения нет. Итальянский ресторан Zizzi, в котором Скрипаль с дочерью обедал, был закрыт и оцеплен полицией для профилактики. Никаких отравляющих веществ там не найдено. Вред нанесен только репутации сетевой пиццерии. Спасатели в костюмах химзащиты вымыли с мылом соседние улицы — это также было сделано для профилактики и в любом случае пошло городу на пользу.
Никаких подробностей о самочувствии Скрипаля и его дочери нет. Они в критическом состоянии, как было официально заявлено два дня назад, однако эта формулировка в Британии не является строгим медицинским термином, она расплывчата и неточна. Полицейские, как и медики, выбирают обтекаемые слова.
К концу дня полиция собирается выступить с новой информацией. Пока формулировка правоохранителей — «крупный инцидент», однако не объясняется, почему отравление двух человек считается «крупным» событием.
Вероятно, это связано с личностью самого пострадавшего — английского шпиона Скрипаля, осужденного в России за предательство родины и помилованного в 2010 году. С тех пор он жил на пенсии в Великобритании, в доме, ранее принадлежавшем полиции, на окраине небольшого города Солсбери. Скрипаль заплатил за него 350 тысяч фунтов наличными. Сегодня по факту госпитализации экс-полковника ГРУ собрался правительственный комитет COBRA.
Амбер Радд, министр внутренних дел Великобритании: «Мы должны дать возможность полиции и другим службам провести расследование. Мы должны сохранять хладнокровие и собирать улики. И мы должны действовать на основании фактов, а не слухов».
Слухи собирает британская пресса, в которой слово «Россия» снова замелькало в заголовках с восклицательными знаками. Россию готов обвинять и бывший журналист Борис Джонсон, которого за внешний вид и непредсказуемые выходки называют «младенцем в мужском костюме». Он, не дожидаясь хотя бы предварительных результатов экспертизы, выступил в Палате общин с речью, наполненной многоточиями.
Борис Джонсон в качестве санкций предложил бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Очевидно, речь идет о его личном бойкоте игры. Гари Невилл, бывший защитник английской сборной, назвал Джонсона «бесполезным дураком» и написал в Twitter: «Зачем впутывать в это футбол?».
Британской прессе хочется ярких эмоций, крупных событий и сильных страстей, а их иногда нет. И тогда журналисты принимают сильнодействующее средство — пишут слово «Россия», и тогда давление поднимается, а торговля газетами идет активнее.
Ранее о том, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом сообщали местные СМИ. По данным британских изданий, на это указывают медицинские и химические доказательства, а также эффект, произведенный на пострадавших. В полиции отметили, что бывший шпион и его дочь остаются в критическом состоянии.
Между тем британский департамент здравоохранения заявил, что риска для населения нет. Итальянский ресторан Zizzi, в котором Скрипаль с дочерью обедал, был закрыт и оцеплен полицией для профилактики. Никаких отравляющих веществ там не найдено. Вред нанесен только репутации сетевой пиццерии. Спасатели в костюмах химзащиты вымыли с мылом соседние улицы — это также было сделано для профилактики и в любом случае пошло городу на пользу.
Никаких подробностей о самочувствии Скрипаля и его дочери нет. Они в критическом состоянии, как было официально заявлено два дня назад, однако эта формулировка в Британии не является строгим медицинским термином, она расплывчата и неточна. Полицейские, как и медики, выбирают обтекаемые слова.
К концу дня полиция собирается выступить с новой информацией. Пока формулировка правоохранителей — «крупный инцидент», однако не объясняется, почему отравление двух человек считается «крупным» событием.
Вероятно, это связано с личностью самого пострадавшего — английского шпиона Скрипаля, осужденного в России за предательство родины и помилованного в 2010 году. С тех пор он жил на пенсии в Великобритании, в доме, ранее принадлежавшем полиции, на окраине небольшого города Солсбери. Скрипаль заплатил за него 350 тысяч фунтов наличными. Сегодня по факту госпитализации экс-полковника ГРУ собрался правительственный комитет COBRA.
Амбер Радд, министр внутренних дел Великобритании: «Мы должны дать возможность полиции и другим службам провести расследование. Мы должны сохранять хладнокровие и собирать улики. И мы должны действовать на основании фактов, а не слухов».
Слухи собирает британская пресса, в которой слово «Россия» снова замелькало в заголовках с восклицательными знаками. Россию готов обвинять и бывший журналист Борис Джонсон, которого за внешний вид и непредсказуемые выходки называют «младенцем в мужском костюме». Он, не дожидаясь хотя бы предварительных результатов экспертизы, выступил в Палате общин с речью, наполненной многоточиями.
Борис Джонсон в качестве санкций предложил бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Очевидно, речь идет о его личном бойкоте игры. Гари Невилл, бывший защитник английской сборной, назвал Джонсона «бесполезным дураком» и написал в Twitter: «Зачем впутывать в это футбол?».
Британской прессе хочется ярких эмоций, крупных событий и сильных страстей, а их иногда нет. И тогда журналисты принимают сильнодействующее средство — пишут слово «Россия», и тогда давление поднимается, а торговля газетами идет активнее.
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