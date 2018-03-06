Британский МИД объяснил слова Джонсона об отказе от ЧМ-2018

МИД Британии в спешном порядке пояснил слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу в России.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о возможном отказе Великобритании от участия в ЧМ-2018 из-за ситуации с экс-полковником ГРУ Скрипалем, имел в виду политиков, а не футболистов, сообщает издание The Independent со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.
The Independent: «Представители министерства иностранных дел в спешном порядке поясняют, что министр говорил о политиках и дипломатах, а не о самих футбольных командах».
Ранее, выступая в палате общин глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что дело Скрипаля может повлиять на участие англичан в чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России. «Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира», — заявил он.
По словам Джонсона, у британских властей якобы есть «подозрения» и что «если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу». Кроме того Джонсон подчеркнул, что Британия сейчас «находится на передовой всего мира в противостоянии России». Завершил свое громкое выступление Джонсон словами, что «пока делать выводы рано» и «полиция продолжает расследование».
Накануне вечером Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили сидящими в «застывших позах» на лавочке в торговом центре в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, они могли отравиться фентанилом — синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее. Официальных данных от медиков или от следственных органов пока не поступало.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Солсбери, заявил, что Кремль не располагает информацией о причинах произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, но российские власти готовы оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что в Москве не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — добавил Песков.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
The Independent: «Представители министерства иностранных дел в спешном порядке поясняют, что министр говорил о политиках и дипломатах, а не о самих футбольных командах».
Ранее, выступая в палате общин глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что дело Скрипаля может повлиять на участие англичан в чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России. «Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира», — заявил он.
По словам Джонсона, у британских властей якобы есть «подозрения» и что «если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу». Кроме того Джонсон подчеркнул, что Британия сейчас «находится на передовой всего мира в противостоянии России». Завершил свое громкое выступление Джонсон словами, что «пока делать выводы рано» и «полиция продолжает расследование».
Накануне вечером Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили сидящими в «застывших позах» на лавочке в торговом центре в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, они могли отравиться фентанилом — синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее. Официальных данных от медиков или от следственных органов пока не поступало.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент в Солсбери, заявил, что Кремль не располагает информацией о причинах произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, но российские власти готовы оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что в Москве не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — добавил Песков.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
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