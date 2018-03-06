Великобритания грозит отказом от ЧМ-2018 и новыми санкциями из-за отравления Скрипаля

Великобритания даст жесткий ответ в случае, если выяснится, что к инциденту со Скрипалем имеет отношение Россия, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
Дело с отравлением Сергея Скрипаля может повлиять на участие Британии в Чемпионате мира по футболу в России. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая сегодня в палате общин.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира».
Джонсон также заявил, что у членов палаты общин есть некие «подозрения» и что если они оправдаются, правительство «примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу».
Борис Джонсон: «Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим в отношении России и рассмотреть другие меры».
После этого глава внешнеполитического ведомства заявил, что на данный момент все же «делать выводы рано, пока полиция продолжает расследование».
В завершении глава МИД Соединенного Королевства подчеркнул, что Британия сейчас «находится на передовой всего мира в противостоянии России».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в связи с инцидентом в Солсбери, заявил, что в Кремле не располагают информацией о причине произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, но готовы оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что в Москве не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — добавил Песков.
Накануне вечером Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили сидящими в «застывших позах» на лавочке в торговом центре в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, они могли отравиться фентанилом — синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее. Официальных данных от медиков или от следственных органов пока не поступало.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в чемпионате мира».
Джонсон также заявил, что у членов палаты общин есть некие «подозрения» и что если они оправдаются, правительство «примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу».
Борис Джонсон: «Очень возможно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим в отношении России и рассмотреть другие меры».
После этого глава внешнеполитического ведомства заявил, что на данный момент все же «делать выводы рано, пока полиция продолжает расследование».
В завершении глава МИД Соединенного Королевства подчеркнул, что Британия сейчас «находится на передовой всего мира в противостоянии России».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в связи с инцидентом в Солсбери, заявил, что в Кремле не располагают информацией о причине произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, но готовы оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что в Москве не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — добавил Песков.
Накануне вечером Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили сидящими в «застывших позах» на лавочке в торговом центре в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, они могли отравиться фентанилом — синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее. Официальных данных от медиков или от следственных органов пока не поступало.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
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