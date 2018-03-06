Британский МИД подтвердил, что в Солсбери были отравлены Скрипаль и его дочь

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены
экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Состояние Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии оценивается как критическое. Пострадавшие находятся в реанимации. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня подтвердил, что пострадавшие — 66-летний экс-полковник ГРУ и его дочь.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Есть очень много предположений по поводу вызывающего беспокойства инцидента в Солсбери, где 66-летний мужчина Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у входа в торговый центр The Maltings во второй половине дня».
Также глава британского внешнеполитического ведомства, выступая в палате общин, заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери.
Борис Джонсон: «Я знаю, что у членов Палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу».
Джонсон предположил, что Британии «придется пересмотреть санкционный режим и рассмотреть другие меры» в отношении России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в связи с инцидентом в Солсбери, заявил, что в Кремле не располагают информацией о причине произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, но готовы оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что в Москве не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — добавил Песков.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Есть очень много предположений по поводу вызывающего беспокойства инцидента в Солсбери, где 66-летний мужчина Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у входа в торговый центр The Maltings во второй половине дня».
Также глава британского внешнеполитического ведомства, выступая в палате общин, заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери.
Борис Джонсон: «Я знаю, что у членов Палаты общин есть подозрения, и я хочу сказать, что если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу».
Джонсон предположил, что Британии «придется пересмотреть санкционный режим и рассмотреть другие меры» в отношении России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в связи с инцидентом в Солсбери, заявил, что в Кремле не располагают информацией о причине произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, но готовы оказать содействие в расследовании. Также он отметил, что в Москве не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — добавил Песков.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
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