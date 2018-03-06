Вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем отравилась его 33-летняя дочь

Спутницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которая вместе с ним была доставлена в больницу британского города Солсбери в критическом состоянии после контакта с неизвестным веществом, оказалась его дочь Юлия.
Как сообщила The Telegraph свидетельница происшествия Джорджия Придхэм, сидевшие на скамейке в торговом центре мужчина и женщина «выглядели застывшими». Покупательница заподозрила неладное, но прошла мимо. Когда она обернулась, то увидела, что сидевший, слегка покачиваясь, продолжает смотреть прямо перед собой «мертвенным взглядом», а женщина облокотилась на его плечо.
Джорджия Придхэм, очевидец: «Я почувствовала, что все это очень странно, и что они должны были быть под каким-то воздействием, но он не выглядел, как человек, принимающий что-то. Он был очень хорошо одет, это бросилось мне в глаза».
По данным BBC, спутницей попавшего в беду экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была его 33-летняя дочь Юлия.
По данным издания, пострадавшие по-прежнему находятся в критическом состоянии в реанимации. Вещество, которым они отравились, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле — синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину. Торговые центр и прилежащие районы оцепили, в городе было объявлено чрезвычайное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе причины произошедшего с бывшим разведчиком в Великобритании. Но Москва готова оказать британским властям содействие в расследовании происшествия.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
Джорджия Придхэм, очевидец: «Я почувствовала, что все это очень странно, и что они должны были быть под каким-то воздействием, но он не выглядел, как человек, принимающий что-то. Он был очень хорошо одет, это бросилось мне в глаза».
По данным BBC, спутницей попавшего в беду экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была его 33-летняя дочь Юлия.
По данным издания, пострадавшие по-прежнему находятся в критическом состоянии в реанимации. Вещество, которым они отравились, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле — синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли неназванную женщину. Торговые центр и прилежащие районы оцепили, в городе было объявлено чрезвычайное положение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе причины произошедшего с бывшим разведчиком в Великобритании. Но Москва готова оказать британским властям содействие в расследовании происшествия.
Напомним, что экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
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