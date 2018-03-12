«Разберитесь у себя»: Путин прокомментировал отравление Скрипаля в Великобритании

Президент России посоветовал британцам самим разобраться с отравлением
экс-полковника ГРУ Скрипаля, прежде чем обсуждать этот инцидент с Москвой.
Президент России Владимир Путин посоветовал британцам самим выяснить все обстоятельства отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, прежде чем обсуждать происшествие с Москвой. Так глава государства ответил на вопрос журналиста Би-би-си, несет ли Россия ответственность за это происшествие.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать».
Путин сегодня прибыл с визитом в Краснодарский край. Вопрос был задан президенту во время посещения теплицы Национального центра зерна, передает «Интерфакс». В ответ журналисту Путин также заявил, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.
Напомним, об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.
Британские власти не исключают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. При этом в СМИ уже появлялись сообщения, что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не получала официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все заявления о том, что Россия якобы замешана в отравлении Скрипаля — «информационные упражнения британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», и относиться к ним надо соответствующим образом.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать».
Путин сегодня прибыл с визитом в Краснодарский край. Вопрос был задан президенту во время посещения теплицы Национального центра зерна, передает «Интерфакс». В ответ журналисту Путин также заявил, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.
Напомним, об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.
Британские власти не исключают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. При этом в СМИ уже появлялись сообщения, что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не получала официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все заявления о том, что Россия якобы замешана в отравлении Скрипаля — «информационные упражнения британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», и относиться к ним надо соответствующим образом.
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