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    Отравленные цветы на могиле жены: в Британии изучают новую версию в деле Скрипаля

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    Отравленные цветы на могиле жены: в Британии изучают новую версию в деле Скрипаля

    Отравленные цветы на могиле жены: в Британии изучают новую версию в деле Скрипаля

    Отравленные цветы на могиле жены: в Британии изучают новую версию в деле Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Специалисты-химики исследуют на предмет следов отравляющего вещества букет цветов, который экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил на месте захоронения своей супруги незадолго до инцидента в британском городе Солсбери.

    Как пишет сегодня Mail on Sunday со ссылкой на источник, близкий к расследованию, следователи работают над версией, что оставленный на могиле жены букет цветов мог содержать отравляющие вещества.

    Источник: «Сейчас все крутится вокруг цветов, свежих цветов рядом с могилой. По-видимому, он (Скрипаль) ходил туда незадолго до того, как он прибыл на парковку (в торговый центре Солсбери)».

    Газета пишет, что Скрипаль и его дочь посещали кладбище за несколько часов до того, как их госпитализировали из центра Солсбери. Есть предположения, что злоумышленники могли направить отравленные цветы Скрипалю домой, либо в букете находилась открытка от имени «друга» с просьбой отнести его на могилу. Примечательно, что обычно экс-полковник ГРУ приносил к месту захоронения супруги Людмилы искусственные цветы, на этот раз букет был свежий.

    смотретьБританская полиция огородила могилы родственников Скрипаля
    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля
    Накануне британская полиция оцепила кладбище в городе Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Над захоронением установили синий тент. На месте работали люди в костюмах химзащиты.

    смотретьСкотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Скотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что Скрипаля и дочь пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. Сегодня в СМИ пишут, что криминалисты обнаружили следы яда в ресторане, который посещали пострадавшие. А накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.

    Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери. По заявлению местных властей, пострадавшие до сих пор остаются в больнице.

    При этом любопытно, что ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, никогда не называют их имен. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон, который сразу заявил о причастности России к отравлению и даже призвал бойкотировать в связи с этим ЧМ по футболу.

    Глава российского МИД назвал заявления британского коллеги «чистой воды пропагандой и нагнетанием истерики».

    В России Сергей Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.

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